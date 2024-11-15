Два українських села потрапили до переліку світових туристичних перлин
Категорія
Україна
Дата публікації

Два українських села потрапили до переліку світових туристичних перлин

Максим Козицький / Львівська ОВА
Ворохта

Всесвітня туристична організація ООН включила два села в Україні до переліку найкращих сільских турістичних локацій у світі. 

Головні тези:

  • Урич на Львівщині та Ворохта у Івано-Франківській області увійшли до списку «Найкращих туристичних сел» 2024 року ООН.
  • Українські села отримають менторство від UN Tourism та потенційну фінансову підтримку іноземних донорів.
  • Нагородження переможців відбулося на 122-й сесії Виконавчої ради ООН Туризм у Картахені (Колумбія).
  • Ворохта та Урич довели, що спадщина є потужним ресурсом для сталого розвитку на міжнародній туристичній арені.
  • Українські номінанти отримають свої відзнаки на ІІІ Національному туристичному саміті, що є підтвердженням світового туристичного потенціалу України.

Що відомо про потрапляння двох українських сел до переліку найкращих сільських туристичних об’єктів у світі

Як зазначають представники Львівської ОВА, мова йде про села Урич на Львівщині та Ворохта у Івано-Франківській області.

Вони увійшли до списку «Найкращих туристичних сел» 2024 року Всесвітньої туристичної організації ООН Туризм.

Нагородження переможців відбулося сьогодні на 122-ї сесії Виконавчої ради ООН Туризм у Картахені (Колумбія).

Зазначається, що переліку увійшли 254 селища зі всього світу.

Перші ластівки, які демонструють світові туристичний потенціал України. Перед нашими переможцями це відкриває позитивні перспективи. Крім того, що вони увійшли до найбільшої туристичної мережі світу, вони ще й отримають менторство від UN Tourism та потенційну фінансову підтримку іноземних донорів. І, безумовно, привернуть увагу до своїх культурних, природних та гастрономічних багатств мандрівників зі всього світу, — зазначила голова Державного агентства розвитку туризму (ДАРТ) Мар'яна Олеськів.

Що відомо про нагородження українських туристичних перлин

Українські номінанти отримають свої відзнаки на ІІІ Національному туристичному саміті.

Урич — в переліку найкращих туристичних сіл світу! Ми довели, що спадщина — потужний ресурс для сталого розвитку! Вітаємо Львівщину, вітаємо Карпати! Тустань та Урич — на міжнародній туристичній арені! Слава Україні! — підкреслили в комунальному закладі Львівської обласної ради «Державний історико-культурний заповідник «Тустань».

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