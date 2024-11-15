Всесвітня туристична організація ООН включила два села в Україні до переліку найкращих сільских турістичних локацій у світі.
Головні тези:
- Урич на Львівщині та Ворохта у Івано-Франківській області увійшли до списку «Найкращих туристичних сел» 2024 року ООН.
- Українські села отримають менторство від UN Tourism та потенційну фінансову підтримку іноземних донорів.
- Нагородження переможців відбулося на 122-й сесії Виконавчої ради ООН Туризм у Картахені (Колумбія).
- Ворохта та Урич довели, що спадщина є потужним ресурсом для сталого розвитку на міжнародній туристичній арені.
- Українські номінанти отримають свої відзнаки на ІІІ Національному туристичному саміті, що є підтвердженням світового туристичного потенціалу України.
Що відомо про потрапляння двох українських сел до переліку найкращих сільських туристичних об’єктів у світі
Як зазначають представники Львівської ОВА, мова йде про села Урич на Львівщині та Ворохта у Івано-Франківській області.
Вони увійшли до списку «Найкращих туристичних сел» 2024 року Всесвітньої туристичної організації ООН Туризм.
Нагородження переможців відбулося сьогодні на 122-ї сесії Виконавчої ради ООН Туризм у Картахені (Колумбія).
Зазначається, що переліку увійшли 254 селища зі всього світу.
Що відомо про нагородження українських туристичних перлин
Українські номінанти отримають свої відзнаки на ІІІ Національному туристичному саміті.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-