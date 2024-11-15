Перші ластівки, які демонструють світові туристичний потенціал України. Перед нашими переможцями це відкриває позитивні перспективи. Крім того, що вони увійшли до найбільшої туристичної мережі світу, вони ще й отримають менторство від UN Tourism та потенційну фінансову підтримку іноземних донорів. І, безумовно, привернуть увагу до своїх культурних, природних та гастрономічних багатств мандрівників зі всього світу, — зазначила голова Державного агентства розвитку туризму (ДАРТ) Мар'яна Олеськів.