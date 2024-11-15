Первые ласточки, демонстрирующие миру туристический потенциал Украины. Перед нашими победителями это открывает положительные перспективы. Кроме того, что они вошли в крупнейшую туристическую сеть мира, они еще и получат менторство от UN Tourism и потенциальную финансовую поддержку иностранных доноров. И, безусловно, привлекут внимание к своим культурным, природным и гастрономическим богатствам путешественников со всего мира, — отметила председатель Государственного агентства по развитию туризма (ДАРТ) Марьяна Олеськив.