Всемирная туристическая организация ООН включила два села в Украине в список лучших сельских туристических локаций в мире.
Главные тезисы
- Урич и Ворохта попали в список лучших туристических сел мира по версии ООН
- Села получат поддержку от UN Tourism и иностранных доноров
- Успех Урича и Ворохты подтверждает туристический потенциал Украины
- Награждение победителей прошло на Исполнительном совете ООН Туризм в Картахене
- Украинские номинанты получат свои награды на Национальном туристическом саммите, подтверждая мировой туристический потенциал страны
Что известно о попадании двух украинских сел в список лучших сельских туристических объектов в мире
Как отмечают представители Львовской ОВА, речь идет о селах Урич во Львовской области и Ворохте в Ивано-Франковской области.
Они вошли в список «Лучших туристических сел» 2024 Всемирной туристической организации ООН Туризм.
Награждение победителей состоялось сегодня на 122-й сессии Исполнительного совета ООН Туризм в Картахене (Колумбия).
Отмечается, что в список вошли 254 поселка со всего мира.
Что известно о награждении украинской туристической жемчужины
Украинские номинанты получат свои награды на ІІІ Национальном туристическом саммите.
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