Два украинских села попали в список мировых туристических жемчужин
Категория
Украина
Дата публикации

Два украинских села попали в список мировых туристических жемчужин

Максим Козицкий / Львовская ОВА
Ворохта
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Всемирная туристическая организация ООН включила два села в Украине в список лучших сельских туристических локаций в мире.

Главные тезисы

  • Урич и Ворохта попали в список лучших туристических сел мира по версии ООН
  • Села получат поддержку от UN Tourism и иностранных доноров
  • Успех Урича и Ворохты подтверждает туристический потенциал Украины
  • Награждение победителей прошло на Исполнительном совете ООН Туризм в Картахене
  • Украинские номинанты получат свои награды на Национальном туристическом саммите, подтверждая мировой туристический потенциал страны

Что известно о попадании двух украинских сел в список лучших сельских туристических объектов в мире

Как отмечают представители Львовской ОВА, речь идет о селах Урич во Львовской области и Ворохте в Ивано-Франковской области.

Они вошли в список «Лучших туристических сел» 2024 Всемирной туристической организации ООН Туризм.

Награждение победителей состоялось сегодня на 122-й сессии Исполнительного совета ООН Туризм в Картахене (Колумбия).

Отмечается, что в список вошли 254 поселка со всего мира.

Первые ласточки, демонстрирующие миру туристический потенциал Украины. Перед нашими победителями это открывает положительные перспективы. Кроме того, что они вошли в крупнейшую туристическую сеть мира, они еще и получат менторство от UN Tourism и потенциальную финансовую поддержку иностранных доноров. И, безусловно, привлекут внимание к своим культурным, природным и гастрономическим богатствам путешественников со всего мира, — отметила председатель Государственного агентства по развитию туризма (ДАРТ) Марьяна Олеськив.

Что известно о награждении украинской туристической жемчужины

Украинские номинанты получат свои награды на ІІІ Национальном туристическом саммите.

Урич — в списке лучших туристических сел мира! Мы доказали, что наследие — мощный ресурс для устойчивого развития! Поздравляем Львовщину, поздравляем Карпаты! Тустань и Урич — на международной туристической арене! Слава Украине! — подчеркнули в коммунальном заведении Львовского областного совета «Государственный историко-культурный заповедник «Тустань».

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