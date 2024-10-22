По результатам исследования Berkshire Hathaway Travel Protection был составлен рейтинг самых безопасных стран для туризма в этом году.

Что известно о самых безопасных странах для туристов в 2024 году

Издание Time Out отмечает , что на первом месте оказалась Исландия, которая по сравнению с прошлогодним рейтингом поднялась на 8 позиций.

Для определения самых безопасных стран аналитики проводили опрос путешественников из США по поводу тех мест, где им удалось побывать в течение последних 5 лет.

Исландия

Кроме того, был проанализирован свежий Глобальный индекс миролюбия и данные страховой компании GeoSure.

Следом за Исландией идет Австралия, которая в прошлом году оказалась на 10 месте.

Третье место занимает Канада, которая в прошлом году была лидером рейтинга.

Как выглядит рейтинг самых безопасных стран для туризма

Исландия Австралия Канада Ирландия Швейцария Новая Зеландия Германия Норвегия Япония Дания Португалия Испания Великобритания Нидерланды Швеция

Что известно о самом опасном месте на Земле

Город Ла-Риконада считается самым высокогорным человеческим поселением на планете и одновременно одним из самых опасных в самых грязных местах на Земле.

Отмечается, что город был построен на леднике, который формирует климат альпийской тундры с температурами от -2 до -3 градусов в течение всего года.

Иногда температура в городе опускается до — 12. Многие называют этот город "раем дьявола".

В частности, сначала в этом районе возник небольшой лагерь из работников золотого рудника. Однако рост цены на золото привел к расширению города.

В настоящее время население Ла-Риканады составляет около 50 тыс. человек.

В городе побывал путешественник и блогер Yes Theory и назвал его ужаснейшим местом на Земле, которое он когда-либо видел.

Мужчина рассказывает, что почти всюду чувствовал себя некомфортно, потому что местные жители постоянно бросали в его сторону косые взгляды.

Он также неоднократно был свидетелем потасовок, которые в этом городе являются обычным делом.

Отмечается, что в городе царит удивительная атмосфера Дикого Запада и Золотой лихорадки. Добывающих золото расстреливают в туннелях, а молодых женщин заставляют заниматься проституцией.

В случае, если полиция или представители власти пытаются навести порядок в Ла-Риконаде, местные шахтеры начинают угрожать им динамитом.