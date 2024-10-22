За результатами дослідження Berkshire Hathaway Travel Protection, було складено рейтинг найбезпечніших країн для туризму у цьому році.
Головні тези:
- Ісландія очолила рейтинг найбезпечніших країн для туризму у 2024 році згідно дослідження Berkshire Hathaway Travel Protection.
- Дослідження показало, що крім Ісландії серед безпечних країн також Австралія та Канада.
- Місто Ла-Ріконада вважається одним з найнебезпечніших місць на планеті через свою агресивну та небезпечну атмосферу.
- У Ла-Ріконаді панує середовище Дикого Заходу та Золотої лихоманки, де злочинність та насильство на порядку денному.
- Рейтинг найбезпечніших країн включає такі країни, як Ірландія, Швейцарія, Нова Зеландія, Німеччина, Японія та інші, які володіють надійними системами безпеки для туристів.
Що відомо про найбезпечніші країни для туристів у 2024 році
Видання Time Out зазначає, що на першому місці опинилась Ісландія, яка порівняно із минулорічним рейтингом піднялась на цілих 8 позицій.
Для визначення найбезпечніших країн аналітики проводили опитування мандрівників зі США стосовно тих місць, де їм вдалось побувати протягом останніх 5 років.
Окрім цього було проаналізовано свіжий Глобальний індекс миролюбності та дані страхової компанії GeoSure.
Слідом за Ісландією йде Австралія, яка минулого року опинилась на 10 місці.
Третє місце займає Канада, яка минулого року була лідером рейтингу.
Як виглядає рейтинг найбезпечніших країн для туризму
Ісландія
Австралія
Канада
Ірландія
Швейцарія
Нова Зеландія
Німеччина
Норвегія
Японія
Данія
Португалія
Іспанія
Великобританія
Нідерланди
Швеція
Що відомо про найнебезпечніше місце на Землі
Місто Ла-Ріконада вважається найвисокогорнішим людським поселенням на планеті і водночас одним з найнебезпечніших у найбрудніших місць на Землі.
Зазначається, що місто було побудовано на льодовику, який формує тут клімат альпійської тундри з температурами від -2 до -3 градусів протягом усього року.
Іноді температура у місті опускається до — 12. Багато хто називає це місто “раєм диявола”.
Зокрема, спершу у цьому районі виник невеликий табір з працівників золотого рудника. Однак зростання ціни на золото призвело до розширення міста.
Наразі населення Ла-Ріконади складає близько 50 тис осіб.
У місті побував мандрівник та блогер Yes Theory і назвав його найжахливішим місцем на Землі, яке він коли-небудь бачив.
Чоловік розповідає, що майже усюди відчував себе некомфортно через те, що місцеві жителі постійно кидали у його бік косі погляди.
Він також неодноразово був свідком бійок, які у цьому місті є звичайною справою.
Зазначається, що у місті панує дивна атмосфера Дикого Заходу та Золотої лихоманки. Тих, хто добуває золото, розстрілюють у тунелях, а молодих жінок змушують займатись проституцією.
У разі, якщо поліція або представники влади пробують навести лад у Ла-Ріконаді, місцеві шахтери починають погрожувати їм динамітом.
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