Дві автівки підірвалися на мінах у прикордонні Житомирщини — п'ятеро людей загинули
Дві автівки підірвалися на мінах у прикордонні Житомирщини — п'ятеро людей загинули

Джерело:  ГУ Нацполіції у Житомирській області

У прикордонні на Житомирщині 31 жовтня дві автівки підірвалися на вибухових пристроях, загинули п’ятеро людей і ще троє – дістали поранень.

  • Дві автівки підірвалися на мінах у лісових масивах на півночі Житомирщини, призводячи до трагічних наслідків.
  • Попередньо встановлено, що місцеві мешканці самовільно змінили маршрути та заїхали на заміновані території, що призвело до вибухів.
  • У результаті першого вибуху загинули п'ятеро людей, а ще троє отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Дві автівки підірвалися на мінах на Житомирщині: є загиблі

31 жовтня в лісових масивах на півночі області внаслідок наїзду транспортних засобів на вибухові пристрої загинули пʼятеро людей, ще троє — зазнали травм.

Попередньо встановлено, що в обох випадках місцеві жителі заїхали на заміновані території, самовільно змінивши визначені маршрути.

У першому випадку, за даними поліції, місцеві жителі на автомобілі УАЗ рухались уздовж державного кордону для проведення запланованої вирубки лісу.

Вони змінили маршрут та заїхали за попереджувальні позначення на місцевості. Автомобіль натрапив на вибуховий пристрій, унаслідок чого стався вибух. У результаті загинули п’ятеро чоловіків, жителів місцевої громади, віком від 19 до 65 років. Ще двоє чоловіків, 25 і 40 років, отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та були доставлені до лікарні.

Авто після підриву на вибухівці

Цього ж дня надійшло повідомлення про ще один вибух у лісовому масиві.

За попередніми даними, 55-річний та 32-річний жителі Коростенщини, здійснюючи перевезення лісопродукції на автомобілі ЗІЛ, наїхали на міну. Унаслідок вибуху молодший із чоловіків отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

