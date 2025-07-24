Судно-земснаряд вибухнуло на Одещині — є загиблі та постраждалі

Морський підхідний канал гирло "Бистре" тимчасово закрито.
Головні тези:
- Під час виконання планових робіт на гирлі “Бистре” в Одеській області стався вибух судно-земснаряду, що призвів до загибелі трьох людей та поранення інших.
- Державне підприємство “Адміністрація морських портів України” забезпечує підтримку сім'ям загиблих та потерпілим внаслідок надзвичайної події.
- Місцеві Telegram-канали повідомляють, що серед загиблих два чоловіки та одна жінка, а причиною вибуху, за попередніми даними, стала міна.
Поблизу Вилкового вибухнуло судно-земснаряд: є жертви
В Одеській області під час планових робіт вибухнуло цивільне судно-земснаряд, троє людей загинуло, є багато поранених.
Про це заявили в держпідприємстві "Адміністрація морських портів України" (АМПУ).
Зазначається, що інші члени екіпажу перебувають у лікарні, їм надається вся необхідна медична допомога.
Наразі на місці події працюють відповідні служби, деталі уточнюються. В АМПУ обіцяють про результати розслідування повідомити додатково.
Зараз морський підхідний канал гирло "Бистре" тимчасово закрито для руху суден. Прохід до морських портів Дунайського регіону наразі здійснюється Сулинським каналом.
"Державне підприємство "Адміністрація морських портів України" забезпечить всю необхідну підтримку родинам загиблих і тим, хто постраждав унаслідок надзвичайної події, — запевняють в АМПУ.
Місцеві Telegram-канали повідомляють, що загинули двоє чоловіків та жінка. Також йдеться, що причиною вибуху стала нібито міна.
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