Судно-земснаряд вибухнуло на Одещині — є загиблі та постраждалі

Поблизу Вилкового вибухнуло судно-земснаряд: є жертви

В Одеській області під час планових робіт вибухнуло цивільне судно-земснаряд, троє людей загинуло, є багато поранених.

Про це заявили в держпідприємстві "Адміністрація морських портів України" (АМПУ).

Учора, 23 липня, пізно ввечері сталася надзвичайна подія із судном-земснарядом, що належить філії "Дельта-лоцман" державного підприємства "Адміністрація морських портів України". Судно з 11 членами екіпажу перебувало на гирлі "Бистре" для проведення планових робіт. Внаслідок вибуху загинули троє працівників АМПУ. Поширити

Зазначається, що інші члени екіпажу перебувають у лікарні, їм надається вся необхідна медична допомога.

Наразі на місці події працюють відповідні служби, деталі уточнюються. В АМПУ обіцяють про результати розслідування повідомити додатково.

Зараз морський підхідний канал гирло "Бистре" тимчасово закрито для руху суден. Прохід до морських портів Дунайського регіону наразі здійснюється Сулинським каналом.

"Державне підприємство "Адміністрація морських портів України" забезпечить всю необхідну підтримку родинам загиблих і тим, хто постраждав унаслідок надзвичайної події, — запевняють в АМПУ.

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що загинули двоє чоловіків та жінка. Також йдеться, що причиною вибуху стала нібито міна.