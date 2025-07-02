Вибух на трасі поблизу Житомира — двоє людей загинули

Голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко повідомив, що внаслідок вибуху на трасі загинули двоє людей, 15 людей постраждали.
Головні тези:
- Двоє людей загинули, 15 постраждали в результаті вибуху біля Житомира.
- Оперативний штаб розгорнуто, всі служби працюють, потерпілим надається необхідна допомога.
- Рекомендації центру контролю та профілактики хвороб для запобігання негативного впливу атмосферного повітря на здоров'я населення.
Двоє людей загинули внаслідок вибуху на Житомирщині
Про це стало відомо о 20:17.
Житомирський обласний центр контролю та профілактики хвороб через пожежу, що виникла внаслідок вибуху, надав рекомендації для попередження можливого негативного впливу атмосферного повітря на здоров'я населення:
зачинити вікна;
мінімізувати перебування на вулиці;
пити більше води;
якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
Працівник автозаправної станції Олег розповів про деталі вибухів.
Перший вибух стався — порозносило, порозбирало. Тут в селах, коли полетіли осколки, почало горіти, хати порозносило. Потім, десь через 3 хвилини після першого вибуху стався другий, але трохи слабший. Незрозуміло, що там саме було, що горіло. В людей вікна повибивало, залізні двері погнуло, дерев'яні — позносило. Дахи порозбирало, пів села горить. На нашій заправці ніхто не постраждав, а з іншого боку двох людей госпіталізували.
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