Вибух на трасі поблизу Житомира — двоє людей загинули

Про це стало відомо о 20:17.

Окрім загиблих та поранених, пошкоджено приватні домоволодіння. Розгорнуто оперативний штаб.Всі служби працюють. Потерпілим надається вся необхідна допомога. Забезпечено мінімальний проїзд по міжнародній трасі. Закликаю людей, які планували сьогодні рух по трасі М-06, до кінця дня втриматися від проїзду повз Житомир, поки буде працювати оперативно-слідча група.

Житомирський обласний центр контролю та профілактики хвороб через пожежу, що виникла внаслідок вибуху, надав рекомендації для попередження можливого негативного впливу атмосферного повітря на здоров'я населення:

Працівник автозаправної станції Олег розповів про деталі вибухів.

Перший вибух стався — порозносило, порозбирало. Тут в селах, коли полетіли осколки, почало горіти, хати порозносило. Потім, десь через 3 хвилини після першого вибуху стався другий, але трохи слабший. Незрозуміло, що там саме було, що горіло. В людей вікна повибивало, залізні двері погнуло, дерев'яні — позносило. Дахи порозбирало, пів села горить. На нашій заправці ніхто не постраждав, а з іншого боку двох людей госпіталізували.