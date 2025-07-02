Вибух на трасі поблизу Житомира — двоє людей загинули
Категорія
Події
Дата публікації

Вибух на трасі поблизу Житомира — двоє людей загинули

траса
Джерело:  Суспільне

Голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко повідомив, що внаслідок вибуху на трасі загинули двоє людей, 15 людей постраждали.

Головні тези:

  • Двоє людей загинули, 15 постраждали в результаті вибуху біля Житомира.
  • Оперативний штаб розгорнуто, всі служби працюють, потерпілим надається необхідна допомога.
  • Рекомендації центру контролю та профілактики хвороб для запобігання негативного впливу атмосферного повітря на здоров'я населення.

Двоє людей загинули внаслідок вибуху на Житомирщині

Про це стало відомо о 20:17.

Окрім загиблих та поранених, пошкоджено приватні домоволодіння. Розгорнуто оперативний штаб.Всі служби працюють. Потерпілим надається вся необхідна допомога. Забезпечено мінімальний проїзд по міжнародній трасі. Закликаю людей, які планували сьогодні рух по трасі М-06, до кінця дня втриматися від проїзду повз Житомир, поки буде працювати оперативно-слідча група.

Житомирський обласний центр контролю та профілактики хвороб через пожежу, що виникла внаслідок вибуху, надав рекомендації для попередження можливого негативного впливу атмосферного повітря на здоров'я населення:

  • зачинити вікна;

  • мінімізувати перебування на вулиці;

  • пити більше води;

  • якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Працівник автозаправної станції Олег розповів про деталі вибухів.

Перший вибух стався — порозносило, порозбирало. Тут в селах, коли полетіли осколки, почало горіти, хати порозносило. Потім, десь через 3 хвилини після першого вибуху стався другий, але трохи слабший. Незрозуміло, що там саме було, що горіло. В людей вікна повибивало, залізні двері погнуло, дерев'яні — позносило. Дахи порозбирало, пів села горить. На нашій заправці ніхто не постраждав, а з іншого боку двох людей госпіталізували.

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