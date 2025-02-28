Готував теракт у центрі Житомира. Правоохоронці затримали агента Росії
Категорія
Україна
Дата публікації

Готував теракт у центрі Житомира. Правоохоронці затримали агента Росії

СБУ
СБУ

Служба безпеки та Національна поліція затримали ворожого агента, який на замовлення РФ готував теракт в одному із найбільш людних місць Житомира — поблизу «Алеї Слави Героям».

Головні тези:

  • 16-річний підліток готував теракт у центрі Житомира на замовлення РФ.
  • Спецслужби викрили ворожий задум та затримали виконавця перед запланованим терактом.
  • Школяр самостійно виготовив саморобний вибуховий пристрій із залізними шурупами.
  •  

16-річний юнак готував на замовлення РФ теракт у центрі Житомира

За матеріалами справи, поплічником ворога виявився 16-річний школяр із Житомирської області, якого російська спецслужба втягнула у злочинну діяльність в обмін на гроші.

Як встановило розслідування, неповнолітній терорист мав залишити на Алеї саморобний вибуховий пристрій (СВП), замаскований у рюкзак.

У цей момент окупанти планували дистанційно підірвати вибухівку разом зі своїм агентом. Таким чином російська спецслужба сподівалася досягнути дві цілі: вчинити кривавий теракт із великою кількістю жертв, а також ліквідувати свого агента, як «зайвого свідка».

Контррозвідка СБУ завчасно викрила ворожий задум і затримала виконавця «на гарячому», коли юнак підходив до місця спланованого теракту.

За даними слідства, школяр сам виготовив СВП за інструкцією від російського куратора. Для маскування вибухівки він поклав її у каструлю, а для підсилення уражаючої дії — додатково начинив вибухівку залізними шурупами.

СВП

Потім юнак замість школи виїхав на таксі до Житомира для підготовки теракту. Протягом всієї дороги до центральної алеї агент перебував на постійному зв’язку з російським спецслужбістом.

Після отримання «звіту» про прибуття до пункту призначення окупанти мали активувати СВП за допомогою виклику на мобільний телефон, який був під’єднаний до вибухівки. Утім, завдяки діям правоохоронців на випередження, трагедії вдалося запобігти.

Наразі слідчі Служби безпеки планують повідомити затриманому про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до вчинення терористичного акту).

Зловмиснику загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
СБУ зірвала теракт агентів РФ у Житомирі — вони хотіли підірвати наряд поліції
СБУ
СБУ зірвала теракт агентів РФ у Житомирі — вони хотіли підірвати наряд поліції
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Російська агентка готувала теракт у центрі Києва
СБУ
СБУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Теракт біля ТЦК у Кам’янці-Подільському — правоохоронці затримали виконавців
СБУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?