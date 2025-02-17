Теракт біля ТЦК у Кам’янці-Подільському — правоохоронці затримали виконавців

Правоохоронці затримали агентів російської ФСБ, які організували теракт біля ТЦК у місті Кам'янець-Подільський. Тоді загинув чоловік, який доставляв посилку.

Правоохоронці арештували агентів ФСБ за теракт у Кам’янці-Подільському

Під час слідства було встановлено, що виконавцями теракту 5 лютого були наркозалежний місцевий мешканець та 17-річний студент одного з коледжів міста.

З'ясувалось, що їх було завербовано російською ФСБ через Telegram-канал з пропозиціями швидкого заробітку.

Слідчі відстежили шлях передачі вибухівки, й таким чином вийшли на слід найманців. Один із затриманих виготовив саморобний вибуховий пристрій за інструкцією ФСБ. Він спорядив його гайками та обрізками арматури для максимального ураження. Також пристрій був оснащений мобільним телефоном для дистанційної детонації. Після цього вибухівка була переміщена у сховану.

А ось другий агент, наркозалежний чоловік, отримав координати схованки та завдання доставити вибухівку до будівлі ТЦК. Однак він розумів, що може загинути під час доставки вибухівки, тому вирішив не ризикувати власним життям і скористався кур’єрськими послугами.

Як тільки кур’єр з посилкою опинився біля ТЦК, російські спецслужби здійснили дистанційний підрив.

Правоохоронці провели обшуки у затриманих та вилучили мобільні телефони з доказами їхнього зв’язку з ФСБ, а також компоненти для виготовлення вибухових пристроїв.