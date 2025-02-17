Теракт біля ТЦК у Кам’янці-Подільському — правоохоронці затримали виконавців
Категорія
Україна
Дата публікації

Теракт біля ТЦК у Кам’янці-Подільському — правоохоронці затримали виконавців

СБУ
Read in English

Правоохоронці затримали агентів російської ФСБ, які організували теракт біля ТЦК у місті Кам'янець-Подільський. Тоді загинув чоловік, який доставляв посилку.

Головні тези:

  • У Кам’янці-Подільському відбувся теракт, за який помер чоловік, доставляючи посилку до ТЦК.
  • Затримані виконавці були наркозалежним місцевим мешканцем та студентом, завербованими російською ФСБ через Telegram-канал.
  • Вибухівку вони перемістили до ТЦК через кур’єрські послуги, а російські спецслужби здійснили підрив дистанційно.

Правоохоронці арештували агентів ФСБ за теракт у Кам’янці-Подільському

Під час слідства було встановлено, що виконавцями теракту 5 лютого були наркозалежний місцевий мешканець та 17-річний студент одного з коледжів міста.

З'ясувалось, що їх було завербовано російською ФСБ через Telegram-канал з пропозиціями швидкого заробітку.

Слідчі відстежили шлях передачі вибухівки, й таким чином вийшли на слід найманців. Один із затриманих виготовив саморобний вибуховий пристрій за інструкцією ФСБ. Він спорядив його гайками та обрізками арматури для максимального ураження. Також пристрій був оснащений мобільним телефоном для дистанційної детонації. Після цього вибухівка була переміщена у сховану.

А ось другий агент, наркозалежний чоловік, отримав координати схованки та завдання доставити вибухівку до будівлі ТЦК. Однак він розумів, що може загинути під час доставки вибухівки, тому вирішив не ризикувати власним життям і скористався кур’єрськими послугами.

Як тільки кур’єр з посилкою опинився біля ТЦК, російські спецслужби здійснили дистанційний підрив.

Правоохоронці провели обшуки у затриманих та вилучили мобільні телефони з доказами їхнього зв’язку з ФСБ, а також компоненти для виготовлення вибухових пристроїв.

Наразі обом чоловікам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людини). Вони перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Кам'янці-Подільському пролунав вибух біля будівлі ТЦК
Національна поліція України
поліція
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія підірвала власного агента у будівлі ТЦК Рівного
СБУ
поліція
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Вибух біля ТЦК у Кам'янці-Подільському — з'явилися перші подробиці
ТЦК

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?