Теракт возле ТЦК в Каменце-Подольском — правоохранители задержали исполнителей

Правоохранители арестовали агентов ФСБ за теракт в Каменце-Подольском

В ходе следствия было установлено, что исполнителями теракта 5 февраля были наркозависимый местный житель и 17-летний студент одного из колледжей города.

Выяснилось, что они были завербованы российской ФСБ через Telegram-канал с предложениями быстрого заработка.

Следователи отследили путь передачи взрывчатки и таким образом вышли на след наемников. Один из задержанных изготовил самодельное взрывное устройство по инструкции ФСБ. Он снарядил его гайками и обрезками арматуры для максимального поражения. Также устройство было оборудовано мобильным телефоном для дистанционной детонации. После этого взрывчатка была перемещена в скрытую.

А вот второй агент, наркозависимый мужчина, получил координаты тайника и задание доставить взрывчатку в здание ТЦК. Однако он понимал, что может погибнуть при доставке взрывчатки, поэтому решил не рисковать собственной жизнью и воспользовался курьерскими услугами.

Как только курьер с посылкой оказался возле ТЦК, российские спецслужбы совершили дистанционный подрыв.

Правоохранители провели обыски у задержанных и изъяли мобильные телефоны с поличным из ФСБ, а также компоненты для изготовления взрывных устройств.