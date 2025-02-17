Теракт возле ТЦК в Каменце-Подольском — правоохранители задержали исполнителей

Правоохранители задержали агентов российской ФСБ, организовавших теракт возле ТЦК в городе Каменец-Подольский. Тогда погиб мужчина, доставлявший посылку.
Главные тезисы
- Исполнителей теракта в Каменце-Подольском задержали правоохранительные органы, выявив завербованных российской ФСБ наркозависимого жителя и студента.
- Российские спецслужбы осуществили дистанционный подрыв взрывчатки, перенесенной курьером в ТЦК по указаниям ФСБ через Telegram-канал.
- Один из задержанных изготовил самодельное взрывное устройство, готовившееся к использованию мобильным телефоном для дистанционной детонации.
Правоохранители арестовали агентов ФСБ за теракт в Каменце-Подольском
В ходе следствия было установлено, что исполнителями теракта 5 февраля были наркозависимый местный житель и 17-летний студент одного из колледжей города.
Выяснилось, что они были завербованы российской ФСБ через Telegram-канал с предложениями быстрого заработка.
Следователи отследили путь передачи взрывчатки и таким образом вышли на след наемников. Один из задержанных изготовил самодельное взрывное устройство по инструкции ФСБ. Он снарядил его гайками и обрезками арматуры для максимального поражения. Также устройство было оборудовано мобильным телефоном для дистанционной детонации. После этого взрывчатка была перемещена в скрытую.
А вот второй агент, наркозависимый мужчина, получил координаты тайника и задание доставить взрывчатку в здание ТЦК. Однако он понимал, что может погибнуть при доставке взрывчатки, поэтому решил не рисковать собственной жизнью и воспользовался курьерскими услугами.
Как только курьер с посылкой оказался возле ТЦК, российские спецслужбы совершили дистанционный подрыв.
Правоохранители провели обыски у задержанных и изъяли мобильные телефоны с поличным из ФСБ, а также компоненты для изготовления взрывных устройств.
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