Теракт возле ТЦК в Каменце-Подольском — правоохранители задержали исполнителей
Категория
Украина
Дата публикации

Теракт возле ТЦК в Каменце-Подольском — правоохранители задержали исполнителей

СБУ
Read in English
Читати українською

Правоохранители задержали агентов российской ФСБ, организовавших теракт возле ТЦК в городе Каменец-Подольский. Тогда погиб мужчина, доставлявший посылку.

Главные тезисы

  • Исполнителей теракта в Каменце-Подольском задержали правоохранительные органы, выявив завербованных российской ФСБ наркозависимого жителя и студента.
  • Российские спецслужбы осуществили дистанционный подрыв взрывчатки, перенесенной курьером в ТЦК по указаниям ФСБ через Telegram-канал.
  • Один из задержанных изготовил самодельное взрывное устройство, готовившееся к использованию мобильным телефоном для дистанционной детонации.

Правоохранители арестовали агентов ФСБ за теракт в Каменце-Подольском

В ходе следствия было установлено, что исполнителями теракта 5 февраля были наркозависимый местный житель и 17-летний студент одного из колледжей города.

Выяснилось, что они были завербованы российской ФСБ через Telegram-канал с предложениями быстрого заработка.

Следователи отследили путь передачи взрывчатки и таким образом вышли на след наемников. Один из задержанных изготовил самодельное взрывное устройство по инструкции ФСБ. Он снарядил его гайками и обрезками арматуры для максимального поражения. Также устройство было оборудовано мобильным телефоном для дистанционной детонации. После этого взрывчатка была перемещена в скрытую.

А вот второй агент, наркозависимый мужчина, получил координаты тайника и задание доставить взрывчатку в здание ТЦК. Однако он понимал, что может погибнуть при доставке взрывчатки, поэтому решил не рисковать собственной жизнью и воспользовался курьерскими услугами.

Как только курьер с посылкой оказался возле ТЦК, российские спецслужбы совершили дистанционный подрыв.

Правоохранители провели обыски у задержанных и изъяли мобильные телефоны с поличным из ФСБ, а также компоненты для изготовления взрывных устройств.

В настоящее время обоим мужчинам доложено о подозрении по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, приведший к гибели человека). Они находятся под стражей, им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В Каменце-Подольском произошел взрыв возле здания ТЦК
Национальная полиция Украины
Что известно о взрыве возле ТЦК в Каменце-Подольском
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия подорвала своего дже агента в здании ТЦК Ровно
СБУ
полиция
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Взрыв возле ТЦК в Каменце-Подольском — появились первые подробности
ТЦК

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?