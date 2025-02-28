Готовил теракт в центре Житомира. Правоохранители задержали агента России
Категория
Украина
Дата публикации

Готовил теракт в центре Житомира. Правоохранители задержали агента России

СБУ
СБУ
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Служба безопасности и Национальная полиция задержали вражеского агента, по заказу РФ готовившего теракт в одном из самых людных мест Житомира — вблизи «Аллеи Славы Героям».

Главные тезисы

  • 16-летний подросток, по заказу РФ, готовил теракт в центре Житомира вблизи “Аллеи Славы Героям”.
  • Школьник изготовил самодельное взрывное устройство с железными шурупами для теракта.
  • Служба безопасности Украины разоблачила враждебные намерения и задержала исполнителя перед запланированным терактом.

16-летний юноша готовил по заказу РФ теракт в центре Житомира

По материалам дела, приспешником врага оказался 16-летний школьник из Житомирской области, которого российская спецслужба вовлекла в преступную деятельность в обмен на деньги.

Как установило расследование, несовершеннолетний террорист должен был оставить на Аллее самодельное взрывное устройство (СИН), замаскированное в рюкзак.

В этот момент оккупанты планировали дистанционно взорвать взрывчатку вместе со своим агентом. Таким образом, российская спецслужба надеялась достичь двух целей: совершить кровавый теракт с большим количеством жертв, а также ликвидировать своего агента, как «лишнего свидетеля».

Контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила враждебный замысел и задержала исполнителя «на горячем», когда юноша подходил к месту спланированного теракта.

По данным следствия, школьник сам изготовил СВП по инструкции от российского куратора. Для маскировки взрывчатки он положил ее в кастрюлю, а для усиления впечатляющего действия дополнительно начинил взрывчатку железными шурупами.

СВП

Затем юноша вместо школы выехал на такси в Житомир для подготовки теракта. В течение всей дороги в центральную аллею агент находился на постоянной связи с российским спецслужбистом.

После получения «отчета» о прибытии в пункт назначения оккупанты должны были активировать СВП с помощью вызова на мобильный телефон, подключенный к взрывчатке. Впрочем, благодаря действиям правоохранителей на опережение, трагедию удалось предотвратить.

Следователи Службы безопасности планируют сообщить задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (подготовка к совершению террористического акта).

Злоумышленнику грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

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