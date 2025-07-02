У Житомирській області стався вибух на складі промислового підприємства — багато поранених

2 липня близько 18:00 години у Житомирі було чутно звук вибуху. Дим містяни бачили у напрямку Глибочиці. Повітряна тривога в цей час оголошена не була.Пізніше стало відомо, що вибухи пролунали на складі, поранено багато людей.
Головні тези:
- У Житомирській області стався вибух на складі промислового підприємства, що призвело до поранень багатьох людей.
- Інцидент трапився у селі Березина на виробничому складі, де пошкоджені будинки та лінії електромереж. Багато людей травмовані.
На трасі “Житомир — Київ” стався вибух
За інформацією пресофіцерки Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Житомирській області Ірини Романюк, на місце події поїхали фахівці ДСНС.
Рух ускладнений у напрямку Києва.
Житомирська міська рада повідомила, що на трасі в напрямку Києва, за кільцевою дорогою, стався вибухі.
У коментарі Суспільному Глибочицький сільський голова Сергій Сокальський сказав, що вибух стався у селі Березина на виробничому складі одного з промислових підприємств.
Пошкоджено житлові приватні будинки. Навколо багато скла, диму, пошкоджені лінії електромереж. Є інформація про травмованих. Я виїжджав на місце події, але не доїхав через великі затори на Київській трасі.
У коментарі Суспільному медичний директор "Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Житомирської обласної ради Віктор Гриньов повідомив, що госпіталізовано 2 жінки: одна — в обласну лікарню, друга — в другу міську.
За інформацією поліції у Житомирській області, нині на місці події працюють фахівці ДСНС, слідчо-оперативні групи Головного управління Нацполіції в Житомирській області та відділу поліції № 1 Житомирського райуправління, патрульні поліцейські та медики. Триває з’ясування обставин.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-