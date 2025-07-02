В Житомирской области произошел взрыв на складе промышленного предприятия — много раненых

2 июля около 18:00 часов в Житомире был слышен звук взрыва. Дым горожане видели в направлении Глубочицы. Воздушная тревога в это время объявлена не была. Позже стало известно, что взрывы прогремели на складе, ранены многие.
Главные тезисы
- В Житомирской области произошел взрыв на складе промышленного предприятия, ранены многие люди, повреждены дома и линии электросетей.
- Экстренные службы оперативно реагируют на происшествие, на место выехали специалисты ГСЧС и медики.
- Согласно информации, госпитализированы две женщины, множество пострадавших от двух мощных взрывов.
На трассе "Житомир — Киев" произошел взрыв
По информации пресс-офицерки Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Житомирской области Ирины Романюк, на место происшествия поехали специалисты ГСЧС.
Движение затруднено в направлении Киева.
Житомирский городской совет сообщил, что на трассе в направлении Киева, за кольцевой дорогой, произошел взрыв.
Глубочицкий сельский голова Сергей Сокальский сказал, что взрыв произошел в селе Березина на производственном складе одного из промышленных предприятий.
Повреждены жилые частные дома. Вокруг много стекла, дыма, повреждены линии электросетей. Есть информация о травмированных. Я выезжал на место происшествия, но не доехал из-за больших пробок на Киевской трассе.
В комментарии Общественному медицинский директор "Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Житомирского областного совета Виктор Гринев сообщил, что госпитализированы 2 женщины: одна — в областную больницу, вторая — в другую городскую.
По информации полиции в Житомирской области, на месте происшествия работают специалисты ГСЧС, следственно-оперативные группы Главного управления Нацполиции в Житомирской области и отдела полиции № 1 Житомирского райуправления, патрульные полицейские и медики. Идет выяснение обстоятельств.
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