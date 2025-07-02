В Житомирской области произошел взрыв на складе промышленного предприятия — много раненых
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В Житомирской области произошел взрыв на складе промышленного предприятия — много раненых

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Источник:  online.ua

2 июля около 18:00 часов в Житомире был слышен звук взрыва. Дым горожане видели в направлении Глубочицы. Воздушная тревога в это время объявлена не была. Позже стало известно, что взрывы прогремели на складе, ранены многие.

Главные тезисы

  • В Житомирской области произошел взрыв на складе промышленного предприятия, ранены многие люди, повреждены дома и линии электросетей.
  • Экстренные службы оперативно реагируют на происшествие, на место выехали специалисты ГСЧС и медики.
  • Согласно информации, госпитализированы две женщины, множество пострадавших от двух мощных взрывов.

На трассе "Житомир — Киев" произошел взрыв

По информации пресс-офицерки Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Житомирской области Ирины Романюк, на место происшествия поехали специалисты ГСЧС.

Движение затруднено в направлении Киева.

Житомирский городской совет сообщил, что на трассе в направлении Киева, за кольцевой дорогой, произошел взрыв.

Причины инцидента устанавливаются. На место оперативно выехали все экстренные службы. Просим сохранять спокойствие. Информация будет обновляться.

Глубочицкий сельский голова Сергей Сокальский сказал, что взрыв произошел в селе Березина на производственном складе одного из промышленных предприятий.

Повреждены жилые частные дома. Вокруг много стекла, дыма, повреждены линии электросетей. Есть информация о травмированных. Я выезжал на место происшествия, но не доехал из-за больших пробок на Киевской трассе.

В комментарии Общественному медицинский директор "Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Житомирского областного совета Виктор Гринев сообщил, что госпитализированы 2 женщины: одна — в областную больницу, вторая — в другую городскую.

Предварительно много раненых, потому что было 2 мощных взрыва. На место происшествия отправились около 20 машин скорой медицинской помощи, но не все доехали из-за пробок на трассе.

По информации полиции в Житомирской области, на месте происшествия работают специалисты ГСЧС, следственно-оперативные группы Главного управления Нацполиции в Житомирской области и отдела полиции № 1 Житомирского райуправления, патрульные полицейские и медики. Идет выяснение обстоятельств.

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