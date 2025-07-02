Взрыв на трассе вблизи Житомира — два человека погибли
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Взрыв на трассе вблизи Житомира — два человека погибли

взрыв
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Источник:  Суспільне

Глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко сообщил, что в результате взрыва на трассе погибли два человека, 15 человек пострадали.

Главные тезисы

  • Два человека погибли и 15 пострадали в результате взрыва на трассе возле Житомира.
  • Оперативный штаб развернут, все службы активно оказывают помощь пострадавшим.
  • Центр контроля и профилактики болезней предоставил рекомендации по предотвращению негативного воздействия воздуха на здоровье населения.

Два человека погибли в результате взрыва на Житомирщине

Об этом стало известно в 20.17.

Кроме погибших и раненых, повреждены частные домовладения. Развернут оперативный штаб. Все службы работают. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Обеспечен минимальный проезд по международной трассе. Призываю людей, которые планировали сегодня движение по трассе М-06, до конца дня удержаться от проезда мимо Житомира, пока будет работать оперативно-следственная группа.

Житомирский областной центр контроля и профилактики болезней из-за пожара, возникшего в результате взрыва, предоставил рекомендации для предупреждения возможного негативного влияния атмосферного воздуха на здоровье населения:

  • закрыть окна;

  • минимизировать пребывание на улице;

  • пить больше воды;

  • если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

Работник автозаправочной станции Олег рассказал о деталях взрывов.

Первый взрыв произошел — разносило, разобрало. Здесь в селах, когда полетели осколки, начало гореть, хаты разносило. Затем, через 3 минуты после первого взрыва произошел второй, но немного слабее. Непонятно, что там было, что горело. У людей окна выбило, железная дверь погнулась, деревянная — снесла. Крыши разобрало, пол села горит. На нашей заправке никто не пострадал, а с другой стороны, двух человек госпитализировали.

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