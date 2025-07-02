Взрыв на трассе вблизи Житомира — два человека погибли

Об этом стало известно в 20.17.

Кроме погибших и раненых, повреждены частные домовладения. Развернут оперативный штаб. Все службы работают. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Обеспечен минимальный проезд по международной трассе. Призываю людей, которые планировали сегодня движение по трассе М-06, до конца дня удержаться от проезда мимо Житомира, пока будет работать оперативно-следственная группа.

Житомирский областной центр контроля и профилактики болезней из-за пожара, возникшего в результате взрыва, предоставил рекомендации для предупреждения возможного негативного влияния атмосферного воздуха на здоровье населения:

Работник автозаправочной станции Олег рассказал о деталях взрывов.

Первый взрыв произошел — разносило, разобрало. Здесь в селах, когда полетели осколки, начало гореть, хаты разносило. Затем, через 3 минуты после первого взрыва произошел второй, но немного слабее. Непонятно, что там было, что горело. У людей окна выбило, железная дверь погнулась, деревянная — снесла. Крыши разобрало, пол села горит. На нашей заправке никто не пострадал, а с другой стороны, двух человек госпитализировали.