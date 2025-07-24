Судно-земснаряд взорвалось в Одесской области — есть погибшие и пострадавшие

Морской подходный канал устье "Быстре" временно закрыт.
Главные тезисы
- В результате взрыва судно-земснаряда в Одесской области погибли трое человек, а многие другие были ранены.
- Госпредприятие “Администрация морских портов Украины” оказывает необходимую поддержку семьям погибших и пострадавшим в результате чрезвычайного происшествия.
- Взрыв произошел во время плановых работ на устье Быстро, причиной считается мина по предварительным данным.
Вблизи Вилкового взорвалось судно-земснаряд: есть жертвы
В Одесской области во время плановых работ взорвалось гражданское судно-земснаряд, три человека погибли, есть много раненых.
Об этом заявили в госпредприятии "Администрация морских портов Украины" (АМПУ).
Отмечается, что другие члены экипажа находятся в больнице, им предоставляется вся необходимая медицинская помощь.
В настоящее время на месте происшествия работают соответствующие службы, детали уточняются. В АМПУ обещают о результатах расследования сообщить дополнительно.
Сейчас морской подходный канал устье "Быстре" временно закрыт для движения судов. Проход в морские порты Дунайского региона осуществляется Сулинским каналом.
"Государственное предприятие "Администрация морских портов Украины" обеспечит всю необходимую поддержку семьям погибших и пострадавшим в результате чрезвычайного происшествия", — уверяют в АМПУ.
Местные Telegram-каналы сообщают, что погибли двое мужчин и женщина. Также говорится, что причиной взрыва стала якобы мина.
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