Судно-земснаряд взорвалось в Одесской области — есть погибшие и пострадавшие

Вблизи Вилкового взорвалось судно-земснаряд: есть жертвы

В Одесской области во время плановых работ взорвалось гражданское судно-земснаряд, три человека погибли, есть много раненых.

Об этом заявили в госпредприятии "Администрация морских портов Украины" (АМПУ).

Вчера, 23 июля, поздно вечером произошло чрезвычайное происшествие с судном-земснарядом, принадлежащим филиалу "Дельта-лоцман" государственного предприятия "Администрация морских портов Украины". Судно с 11 членами экипажа находилось на устье "Быстрое" для проведения плановых работ. В результате взрыва погибли трое работников АМПУ. Поделиться

Отмечается, что другие члены экипажа находятся в больнице, им предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

В настоящее время на месте происшествия работают соответствующие службы, детали уточняются. В АМПУ обещают о результатах расследования сообщить дополнительно.

Сейчас морской подходный канал устье "Быстре" временно закрыт для движения судов. Проход в морские порты Дунайского региона осуществляется Сулинским каналом.

"Государственное предприятие "Администрация морских портов Украины" обеспечит всю необходимую поддержку семьям погибших и пострадавшим в результате чрезвычайного происшествия", — уверяют в АМПУ.

Местные Telegram-каналы сообщают, что погибли двое мужчин и женщина. Также говорится, что причиной взрыва стала якобы мина.