Мощный взрыв в Киеве. Что известно

6 июля в столице Украины, в Деснянском районе, прогремел громкий взрыв, в небо поднялся столб черного дыма. Это произошло возле ТЭЦ-6. По предварительным данным, в ангаре коммерческого предприятия взорвалась цистерна.
Главные тезисы
- Местные власти утверждают, что пострадавших в результате взрыва нет.
- Электроснабжение удалось возобновить около 17:30.
Что известно о взрыве в Киеве
С заявлением по этому поводу сразу выступил мэр Киева Виталий Кличко.
Кроме того, глава КМВА Тимур Ткаченко официально подтвердил, что на левом берегу Киева на нескольких улицах исчезло электроснабжение в жилых домах.
Он также подчеркнул, что информация о взрыве на ТЭЦ-6 не соответствует действительности.
По словам Ткаченко, пожар, который вспыхнул на месте, уже загасили.
В 17:29 в КМВА заявили, что электроснабжение удалось возобновить.
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