Мощный взрыв в Киеве. Что известно
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Мощный взрыв в Киеве. Что известно

Виталий Кличко
Что известно о взрыве в Киеве
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6 июля в столице Украины, в Деснянском районе, прогремел громкий взрыв, в небо поднялся столб черного дыма. Это произошло возле ТЭЦ-6. По предварительным данным, в ангаре коммерческого предприятия взорвалась цистерна.

Главные тезисы

  • Местные власти утверждают, что пострадавших в результате взрыва нет.
  • Электроснабжение удалось возобновить около 17:30.

Что известно о взрыве в Киеве

С заявлением по этому поводу сразу выступил мэр Киева Виталий Кличко.

Взрыв, о котором пишут в настоящее время Telegram-каналы к ТЭЦ-6 не имеет отношения. Предварительно, взорвалась цистерна с горюче-смазочными материалами в ангаре коммерческого предприятия неподалеку от ТЭЦ. Пострадавших пока нет. Экстренные службы на месте.

Виталий Кличко

Виталий Кличко

Мэр Киева

Кроме того, глава КМВА Тимур Ткаченко официально подтвердил, что на левом берегу Киева на нескольких улицах исчезло электроснабжение в жилых домах.

Он также подчеркнул, что информация о взрыве на ТЭЦ-6 не соответствует действительности.

По словам Ткаченко, пожар, который вспыхнул на месте, уже загасили.

В 17:29 в КМВА заявили, что электроснабжение удалось возобновить.

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