Потужний вибух у Києві. Що наразі відомо

6 липня у столиці України, в Деснянському районі, прогримів гучний вибух, у небо піднявся стовп чорного диму. Це сталося біля ТЕЦ-6. За попередніми даним, в ангарі комерційного підприємства вибухнула цистерна.

Що відомо про вибух в Києві

З заявою з цього приводу одразу виступив міський голова Києва Віталій Кличко.

Вибух, про який пишуть наразі Telegram-канали до ТЕЦ-6 не має відношення.Попередньо, вибухнула цистерна з паливно-мастильними матеріалами в ангарі комерційного підприємства неподалік від ТЕЦ. Постраждалих наразі немає. Екстрені служби на місці. Віталій Кличко Мер Києва

Окрім того, очільник КМВА Тимур Ткаченко офіційно підтвердив, що на лівому березі Києва на декількох вулицях зникло електропостачання у житлових будинках.

Він також наголосив, що інформація про вибух на ТЕЦ-6 не відповідає дійсності.

За словами Ткаченка, пожежу, що спалахнула на місці, вже приборкали.

О 17:29 у КМВА заявили, що електропостачання вдалося відновити.