Потужний вибух у Києві. Що наразі відомо

6 липня у столиці України, в Деснянському районі, прогримів гучний вибух, у небо піднявся стовп чорного диму. Це сталося біля ТЕЦ-6. За попередніми даним, в ангарі комерційного підприємства вибухнула цистерна.
Головні тези:
- Місцева влада стверджує, що постраждалих внаслідок вибуху немає.
- Електропостачання вдалося відновити близько 17:30.
Що відомо про вибух в Києві
З заявою з цього приводу одразу виступив міський голова Києва Віталій Кличко.
Окрім того, очільник КМВА Тимур Ткаченко офіційно підтвердив, що на лівому березі Києва на декількох вулицях зникло електропостачання у житлових будинках.
Він також наголосив, що інформація про вибух на ТЕЦ-6 не відповідає дійсності.
За словами Ткаченка, пожежу, що спалахнула на місці, вже приборкали.
О 17:29 у КМВА заявили, що електропостачання вдалося відновити.
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