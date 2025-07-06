Потужний вибух у Києві. Що наразі відомо
Категорія
Події
Дата публікації

Потужний вибух у Києві. Що наразі відомо

Віталій Кличко
Що відомо про вибух в Києві

6 липня у столиці України, в Деснянському районі, прогримів гучний вибух, у небо піднявся стовп чорного диму. Це сталося біля ТЕЦ-6. За попередніми даним, в ангарі комерційного підприємства вибухнула цистерна.

Головні тези:

  • Місцева влада стверджує, що постраждалих внаслідок вибуху немає.
  • Електропостачання вдалося відновити близько 17:30.

Що відомо про вибух в Києві

З заявою з цього приводу одразу виступив міський голова Києва Віталій Кличко.

Вибух, про який пишуть наразі Telegram-канали до ТЕЦ-6 не має відношення.Попередньо, вибухнула цистерна з паливно-мастильними матеріалами в ангарі комерційного підприємства неподалік від ТЕЦ. Постраждалих наразі немає. Екстрені служби на місці.

Віталій Кличко

Віталій Кличко

Мер Києва

Окрім того, очільник КМВА Тимур Ткаченко офіційно підтвердив, що на лівому березі Києва на декількох вулицях зникло електропостачання у житлових будинках.

Він також наголосив, що інформація про вибух на ТЕЦ-6 не відповідає дійсності.

За словами Ткаченка, пожежу, що спалахнула на місці, вже приборкали.

О 17:29 у КМВА заявили, що електропостачання вдалося відновити.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Атака РФ на ТЦК у Кременчуці — відомі наслідки
ДСНС України
Що відомо про ситуацію у Кременчуці
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський вдарив по Росії новими потужними санкціями
Володимир Зеленський
Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росіяни вдарили по Костянтинівці — 4 загиблих
Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Що відомо про ситуацію в Костянтинівці

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?