На пляжі Одещини прогриміли вибухи — є загиблі

10 серпня, близько 11:30, під Одесою у морі прогриміли вибухи. За попередніми даними, вибухнула міна. Місцеві ЗМІ повідомляють про загибель трьох цивільних.

На пляжі під Одесою сталася трагедія

За словами очевидців, вибухи пролунали в районі курортної Затоки.

Трагедія сталася сьогодні близько 11:30 між селищами Затока та Кароліно-Бугаз.

За попередніми даними, міна підірвалася у морі, приблизно за 50 м від берега. Саме тоді у воді знаходилися люди.

Представники поліції заявили журналістам, що правоохоронці вже виїхали на місце та збирають всі дані щодо інциденту.

Деталі трагедії будуть оголошені згодом.

Що важливо розуміти, за даними обласної адміністрації, пляжі в Затоці не входять до переліку відкритих зон і дозволу там перебувати немає.

Попри це, туристів там все-таки приймають.

Згодом у Нацполіції уточнили, що під час купання в результаті двох вибухів невідомих предметів загинули троє відпочивальників — жінка та двоє чоловіків.

Особи загиблих поки невідомі.