На пляже Одесщины прогремели взрывы — есть погибшие

10 августа около 11:30 под Одессой в море прогремели взрывы. По предварительным данным, взорвалась мина. Местные СМИ сообщают о гибели трех гражданских.

На пляже под Одессой произошла трагедия

По словам очевидцев, взрывы прогремели в районе курортного Залива.

Трагедия произошла сегодня около 11.30 между поселками Затока и Каролино-Бугаз.

По предварительным данным, мина взорвалась в море, примерно в 50 м от берега. В это время в воде находились люди.

Представители полиции заявили журналистам, что правоохранители уже выехали на место и собирают все данные по инциденту.

Детали трагедии будут объявлены чуть позже.

Что важно понимать, по данным областной администрации, пляжи в Заливе не входят в список открытых зон и разрешения там находиться нет.

Несмотря на это, туристов там все же принимают.

Впоследствии в Нацполиции уточнили, что во время купания в результате двух взрывов неизвестных предметов погибли трое отдыхающих — женщина и двое мужчин.

Личности погибших пока неизвестны.