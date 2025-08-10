На пляже Одесщины прогремели взрывы — есть погибшие
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

На пляже Одесщины прогремели взрывы — есть погибшие

На пляже под Одессой произошла трагедия
Read in English
Читати українською
Источник:  Думская

10 августа около 11:30 под Одессой в море прогремели взрывы. По предварительным данным, взорвалась мина. Местные СМИ сообщают о гибели трех гражданских.

Главные тезисы

  • Полиция собирает информацию об инциденте и устанавливает все обстоятельства.
  • Погибли трое отдыхающих – женщина и двое мужчин.

На пляже под Одессой произошла трагедия

По словам очевидцев, взрывы прогремели в районе курортного Залива.

Трагедия произошла сегодня около 11.30 между поселками Затока и Каролино-Бугаз.

По предварительным данным, мина взорвалась в море, примерно в 50 м от берега. В это время в воде находились люди.

Представители полиции заявили журналистам, что правоохранители уже выехали на место и собирают все данные по инциденту.

Детали трагедии будут объявлены чуть позже.

Что важно понимать, по данным областной администрации, пляжи в Заливе не входят в список открытых зон и разрешения там находиться нет.

Несмотря на это, туристов там все же принимают.

Впоследствии в Нацполиции уточнили, что во время купания в результате двух взрывов неизвестных предметов погибли трое отдыхающих — женщина и двое мужчин.

Личности погибших пока неизвестны.

Устанавливаются полные обстоятельства трагических событий и решается вопрос о внесении в ЕРДР сведений по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой «несчастный случай».

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Бизнесмен пытался дать взятку командующему ОСУВ «Одесса», он задержан — НАБУ
НАБУ
НАБУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Война России против Украины. Разведка Британии назвала актуальные потери армии РФ
Ministry of Defence
потери
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Одесса остается целью для России — Зеленский
Офис Президента Украины
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?