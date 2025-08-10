На пляже Одесщины прогремели взрывы — есть погибшие

10 августа около 11:30 под Одессой в море прогремели взрывы. По предварительным данным, взорвалась мина. Местные СМИ сообщают о гибели трех гражданских.
Главные тезисы
- Полиция собирает информацию об инциденте и устанавливает все обстоятельства.
- Погибли трое отдыхающих – женщина и двое мужчин.
На пляже под Одессой произошла трагедия
По словам очевидцев, взрывы прогремели в районе курортного Залива.
Трагедия произошла сегодня около 11.30 между поселками Затока и Каролино-Бугаз.
По предварительным данным, мина взорвалась в море, примерно в 50 м от берега. В это время в воде находились люди.
Представители полиции заявили журналистам, что правоохранители уже выехали на место и собирают все данные по инциденту.
Детали трагедии будут объявлены чуть позже.
Что важно понимать, по данным областной администрации, пляжи в Заливе не входят в список открытых зон и разрешения там находиться нет.
Несмотря на это, туристов там все же принимают.
Впоследствии в Нацполиции уточнили, что во время купания в результате двух взрывов неизвестных предметов погибли трое отдыхающих — женщина и двое мужчин.
Личности погибших пока неизвестны.
Устанавливаются полные обстоятельства трагических событий и решается вопрос о внесении в ЕРДР сведений по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой «несчастный случай».
