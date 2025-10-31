Два автомобиля подорвались на минах в приграничье Житомирщины — пять человек погибли

В пограничной области на Житомирщине 31 октября два автомобиля подорвались на взрывных устройствах, погибли пять человек и еще трое - получили ранения.
Главные тезисы
- Два автомобиля подорвались на минах в лесных массивах на севере Житомирщины, приводя к гибели пятерых и ранению троих людей.
- Предварительно установлено, что местные жители самовольно изменили маршруты, заехав на заминированные территории, что привело к трагическим взрывам.
- В результате первого взрыва погибли пять человек, включая мужчин от 19 до 65 лет, а еще двое получили различные травмы и были госпитализированы.
Два автомобиля подорвались на минах на Житомирщине: есть погибшие
31 октября в лесных массивах на севере области в результате наезда транспортных средств на взрывные устройства погибли пять человек, еще трое получили травмы.
В первом случае, по данным полиции, местные жители на автомобиле УАЗ двигались вдоль государственной границы для проведения запланированной вырубки леса.
Они сменили маршрут и заехали за предупредительные обозначения на местности. Автомобиль наткнулся на взрывное устройство, в результате чего произошел взрыв. В результате погибли пять мужчин, жителей местной общины, в возрасте от 19 до 65 лет. Еще двое мужчин, 25 и 40 лет, получили телесные повреждения разной степени тяжести и были доставлены в больницу.
В этот же день поступило сообщение о еще одном взрыве в лесном массиве.
