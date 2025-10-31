Два автомобиля подорвались на минах в приграничье Житомирщины — пять человек погибли

В пограничной области на Житомирщине 31 октября два автомобиля подорвались на взрывных устройствах, погибли пять человек и еще трое - получили ранения.

Два автомобиля подорвались на минах на Житомирщине: есть погибшие

31 октября в лесных массивах на севере области в результате наезда транспортных средств на взрывные устройства погибли пять человек, еще трое получили травмы.

Предварительно установлено, что в обоих случаях местные жители приехали на заминированные территории, самовольно изменив определенные маршруты. Поделиться

В первом случае, по данным полиции, местные жители на автомобиле УАЗ двигались вдоль государственной границы для проведения запланированной вырубки леса.

Они сменили маршрут и заехали за предупредительные обозначения на местности. Автомобиль наткнулся на взрывное устройство, в результате чего произошел взрыв. В результате погибли пять мужчин, жителей местной общины, в возрасте от 19 до 65 лет. Еще двое мужчин, 25 и 40 лет, получили телесные повреждения разной степени тяжести и были доставлены в больницу.

Авто после взрыва на взрывчатке

В этот же день поступило сообщение о еще одном взрыве в лесном массиве.