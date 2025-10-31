Два автомобиля подорвались на минах в приграничье Житомирщины — пять человек погибли
Проиcшествия
Два автомобиля подорвались на минах в приграничье Житомирщины — пять человек погибли

Житомирщина
Источник:  ГУ Нацполиции в Житомирской области

В пограничной области на Житомирщине 31 октября два автомобиля подорвались на взрывных устройствах, погибли пять человек и еще трое - получили ранения.

Главные тезисы

  • Два автомобиля подорвались на минах в лесных массивах на севере Житомирщины, приводя к гибели пятерых и ранению троих людей.
  • Предварительно установлено, что местные жители самовольно изменили маршруты, заехав на заминированные территории, что привело к трагическим взрывам.
  • В результате первого взрыва погибли пять человек, включая мужчин от 19 до 65 лет, а еще двое получили различные травмы и были госпитализированы.

Два автомобиля подорвались на минах на Житомирщине: есть погибшие

31 октября в лесных массивах на севере области в результате наезда транспортных средств на взрывные устройства погибли пять человек, еще трое получили травмы.

Предварительно установлено, что в обоих случаях местные жители приехали на заминированные территории, самовольно изменив определенные маршруты.

В первом случае, по данным полиции, местные жители на автомобиле УАЗ двигались вдоль государственной границы для проведения запланированной вырубки леса.

Они сменили маршрут и заехали за предупредительные обозначения на местности. Автомобиль наткнулся на взрывное устройство, в результате чего произошел взрыв. В результате погибли пять мужчин, жителей местной общины, в возрасте от 19 до 65 лет. Еще двое мужчин, 25 и 40 лет, получили телесные повреждения разной степени тяжести и были доставлены в больницу.

Авто после взрыва на взрывчатке

В этот же день поступило сообщение о еще одном взрыве в лесном массиве.

По предварительным данным, 55-летний и 32-летний жители Коростенщины, осуществляя перевозку лесопродукции на автомобили ЗИЛ, наехали на мину. В результате взрыва младший из мужчин получил телесные повреждения и был госпитализирован.

