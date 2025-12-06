"Двійник" принца Гаррі приголомшив світ — фото
"Двійник" Гаррі не вважає себе схожим на принца
Джерело:  Daily Mail

У 2024 році різдвяний концерт принцеси Кетрін у Вестмінстерському абатстві привернув до себе дуже багато уваги, оскільки у трейлері події помітили принца Гаррі. Однак згодом стало відомо, що це не він. Попри це, інтерес до загадкової персони значно посилився.

Головні тези:

  • Британці не можуть дочекатися, коли принц примириться з королівською родиною.
  • Однак поки їхні мрії не втілюються в реальність.

"Двійник" Гаррі не вважає себе схожим на принца

У трейлері події глядачі одразу помітили чоловіка з рудою бородою, у військовій формі й з усміхненим обличчям.

Більшість людей дійсно повірила, що це Гаррі, який, мовляв, таємно повернувся до Британії на святкову службу, щоб поморитися з родиною.

Однак ілюзії щодо цього проіснували не надто довго — згодом стало відомо, що так званим “двійником” принца був 38-річний сержант резерву Королівських Військово-повітряних сли Кріс Дайкс.

Він служить у 622-й добровольчій планерній ескадрильї у Вілтширі й того дня представляв свій підрозділ на благодійній церемонії.

Що цікаво, Кріс взагалі не бачить жодної схожості між ними й був здивований, коли ця історія закрутилася.

На жаль, я все ще не бачу схожості. Я думаю, це був скоріше випадок помилкової ідентифікації рудого, з щетиною на обличчі і просто через те, що я був на королівському заході в уніформі, — розповів він.

Фото: Sgt Chris Dykes/Daily Mail

