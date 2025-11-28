Фото доньки принца Гаррі та Меган Маркл вразило мережу

Дружина принца Гаррі — Меган Маркл — показала світлини з сімейного волонтерського дня в Лос-Анджелесі. Однак у центрі уваги опинилася лише чотирирічна донька зіркової пари.
Головні тези:
- Меган та Гаррі рідко показують обличчя своїх дітей.
- Шанувальники пари вважають, що Ліллібет схожа на свого батька.
Чому всі знову обговорюють Ліллібет
Шанувальники королівської родини звернули увагу на те, що герцоги Сассекські взяли Ліллібет та шестирічного Арчі до благодійної кухні Our Big Kitchen.
Саме там зіркова пара в межах ініціативи Archewell Foundation допомагала готувати страви для людей, які переживають продовольчу кризу.
Під час ролику, який Меган опублікувала в Instagram з нагоди Дня подяки, Ліллібет з’являється у червоній тартановій сукні, а її довге волосся — такого ж насиченого рудого відтінку, як у принца Гаррі — вкладене у акуратну косичку.
Що також цікаво, обличчя дитини на світлині не видно, її зачіска стала справжньою сенсацією.
Як користувачі мережі реагують на фото Ліллібет:
Як вона красива — не можу намилуватися;
Густе й красиве волосся, як у батька;
Мені подобається ця зачіска — дуже їй личить;
Обожнюю цю крихітку;
Хочеться вірить, що Ліллібет хоч трошки буде схожою на принцесу Діану.
