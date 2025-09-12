Принц Гаррі уперше прибув до Києва — фото

Вранці 12 вересня принц Гаррі, герцог Сассекський, уперше приїхав до столиці України з офіційним візитом. На вокзалі у Києві його зустріли члени команди українського лідера Володимира Зеленського.
Головні тези:
- Принц Гаррі вперше відвідав Київ з метою допомоги пораненим військовим.
- Він планує відвідати Національний музей історії України у Другій світовій війні та провести час з ветеранами.
Принц Гаррі уже в Києві
Журналісти публікують перше фото герцога Сассекського з київського вокзалу.
Цей візит не був анонсований раніше.
За словами принца Гаррі, він хоче зробити "все можливе", щоб допомогти у відновленні тисяч військовослужбовців, які отримали серйозні поранення під час війни з Росією.
Він також офіційно підтвердив, що його до Києва запросила Ольга Руднєва, засновниця та генеральний директор Центру травм "Суперлюди" у Львові, де лікують поранених ампутантів.
Що важливо розуміти, він відвідав центр у квітні, але випадково зустрів її кілька місяців тому у США.
Також відомо, що до Києва приїхав шеф польської дипломатії Радослав Сікорсьсий.
Його на вокзалі зустрічав глава МЗС України Андрій Сибіга:
