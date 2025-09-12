Принц Гаррі уперше прибув до Києва — фото
Вранці 12 вересня принц Гаррі, герцог Сассекський, уперше приїхав до столиці України з офіційним візитом. На вокзалі у Києві його зустріли члени команди українського лідера Володимира Зеленського.

Журналісти публікують перше фото герцога Сассекського з київського вокзалу.

Цей візит не був анонсований раніше.

За словами принца Гаррі, він хоче зробити "все можливе", щоб допомогти у відновленні тисяч військовослужбовців, які отримали серйозні поранення під час війни з Росією.

Ми не можемо зупинити війну, але ми можемо зробити все можливе, щоб допомогти процесу відновлення.

Він також офіційно підтвердив, що його до Києва запросила Ольга Руднєва, засновниця та генеральний директор Центру травм "Суперлюди" у Львові, де лікують поранених ампутантів.

Що важливо розуміти, він відвідав центр у квітні, але випадково зустрів її кілька місяців тому у США.

Під час поїздки принц має відвідати Національний музей історії України у Другій світовій війні. Очікується, що він проведе час із 200 ветеранами, які також були запрошені. Він також має зустрітися із прем'єр-міністром України Юлією Свириденко.

Також відомо, що до Києва приїхав шеф польської дипломатії Радослав Сікорсьсий.

Його на вокзалі зустрічав глава МЗС України Андрій Сибіга:

