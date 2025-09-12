Принц Гарри впервые прибыл в Киев — фото
Принц Гарри впервые прибыл в Киев — фото

Принц Гарри уже в Киеве
Читати українською
Источник:  online.ua

Утром 12 сентября принц Гарри, герцог Сассекский впервые приехал в столицу Украины с официальным визитом. На вокзале в Киеве его встретили члены команды украинского лидера Владимира Зеленского.

Главные тезисы

  • Принц Гарри впервые посетил Киев с целью помощи раненым военным.
  • Он намерен посетить Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне и провести время с ветеранами.

Журналисты публикуют первое фото герцога Сассекского с киевского вокзала.

Этот визит не был ранее анонсирован.

По словам принца Гарри, он хочет сделать "все возможное", чтобы помочь в восстановлении тысяч военнослужащих, получивших серьезные ранения во время войны с Россией.

Мы не можем остановить войну, но мы можем сделать все возможное, чтобы помочь процессу восстановления.

Герцог Сассекский,

Он также официально подтвердил, что его в Киев пригласила Ольга Руднева, основательница и генеральный директор Центра травм "Суперлюди" во Львове, где лечат раненых.

Что важно понимать, он посетил центр в апреле, но случайно встретил ее несколько месяцев назад в США.

В ходе поездки принц должен посетить Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне. Ожидается, что он проведет время с 200 ветеранами, которые также были приглашены. Он также должен встретиться с премьер-министром Украины Юлией Свириденко.

Также известно, что в Киев приехал шеф польской дипломатии Радослав Сикорский.

Его на вокзале встречал глава МИД Украины Андрей Сибига:

