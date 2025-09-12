Принц Гарри впервые прибыл в Киев — фото

Утром 12 сентября принц Гарри, герцог Сассекский впервые приехал в столицу Украины с официальным визитом. На вокзале в Киеве его встретили члены команды украинского лидера Владимира Зеленского.
Главные тезисы
- Принц Гарри впервые посетил Киев с целью помощи раненым военным.
- Он намерен посетить Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне и провести время с ветеранами.
Принц Гарри уже в Киеве
Журналисты публикуют первое фото герцога Сассекского с киевского вокзала.
Этот визит не был ранее анонсирован.
По словам принца Гарри, он хочет сделать "все возможное", чтобы помочь в восстановлении тысяч военнослужащих, получивших серьезные ранения во время войны с Россией.
Он также официально подтвердил, что его в Киев пригласила Ольга Руднева, основательница и генеральный директор Центра травм "Суперлюди" во Львове, где лечат раненых.
Что важно понимать, он посетил центр в апреле, но случайно встретил ее несколько месяцев назад в США.
Также известно, что в Киев приехал шеф польской дипломатии Радослав Сикорский.
Его на вокзале встречал глава МИД Украины Андрей Сибига:
