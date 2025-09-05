Принц Уильям планирует жестко отомстить брату Гарри и Меган Маркл

Согласно данным инсайдеров издания RadarOnline, принц Уильям рассматривает сценарии, чтобы окончательно "отсечь" своего брата Гарри и его супругу Меган Маркл от королевской семьи.
Главные тезисы
- Кейт Миддлтон не поддержала идею лишить Гарри и Меган последних привилегий.
- Она считает, что это может навсегда разрушить отношения братьев.
Принц Уильям настроен решительно
Как удалось узнать журналистам, после восхождения принца Уильяма на королевский трон может произойти множество интересных и неожиданных событий.
По убеждению последнего, ядро монархии — это узкий круг старших членов семьи.
В первую очередь речь идет о самом Уильяме, его жене Кейт Миддлтон, их детях и нескольких проверенных советниках.
Принц уже пришел к выводу, что его брат Гарри и Меган в этот список не попадают.
Определенную роль сыграли и напряженные отношения между братьями и жажда Вильяма отомстить
Инсайдеры также рассказали, что уже прошли частные совещания в королевской семье, в ходе которых решаются судьбоносные вопросы.
Лишения Гарри и Меган последних привилегий также обсуждались, однако эта идея не очень понравилась Кейт Миддлтон.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-