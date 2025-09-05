Принц Вільям планує жорстко помститися брату Гаррі та Меган Маркл
Категорія
Світ
Дата публікації

Принц Вільям планує жорстко помститися брату Гаррі та Меган Маркл

Гаррі та Меган Маркл
Джерело:  radaronline.com

Згідно з даними інсайдерів видання RadarOnline, принц Вільям розглядає сценарії, щоб остаточно “відсікти” свого брата Гаррі та його дружини Меган Маркл від королівської родини.

Головні тези:

  • Кейт Міддлтон не підтримала ідею позбавлення Гаррі та Меган останніх привілеїв.
  • Вона вважає, що це назавжди може зруйнувати стосунки братів.

Принц Вільям налаштований рішуче

Як вдалося дізнатися журналістам, після сходження принца Вільяма на королівський трон може відбутися багато цікавих та неочікуваних подій.

На переконання останнього, ядро монархії — це вузьке коло старших членів родини.

Насамперед йдеться про самого Вільяма, його дружину Кейт Міддлтон, їхніх дітей та кількох перевірених радників.

Принц вже дійшов висновку, що його брат Гаррі та Меган до цього списку не потрапляють.

Певну роль зіграли й напружені стосунки між братами та жага Вільяма до помсти.

Інсайдери також розповіли, що вже відбулися приватні наради у королівській родині, під час яких вирішуються доленосні питання.

Позбавлення Гаррі та Меган останніх привілеїв також обговорювалися, однак ця ідея не надто сподобалася Кейт Міддлтон.

Кейт знає, що якщо титули буде скасовано, Гаррі сприйме це як прямий напад на нього та його родину. Він не зможе побачити в цьому щось інше, крім приниження. Якщо таке рішення буде ухвалене, зв’язки між ними будуть остаточно розірвані.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Кейт Міддлтон звернулася до світу на тлі боротьби з раком
Кейт Міддлтон продовжує боротьбу за власне життя
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Що не так зі стосунками Кейт Міддлтон та принца Вільяма — дані інсайдера
Кейт Міддлтон не сприймає Вільяма як главу родини
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Кейт Міддлтон налякала мережу зовнішнім виглядом — фото
Що відбувається з Кейт Міддлтон

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?