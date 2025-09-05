Принц Вільям планує жорстко помститися брату Гаррі та Меган Маркл

Згідно з даними інсайдерів видання RadarOnline, принц Вільям розглядає сценарії, щоб остаточно “відсікти” свого брата Гаррі та його дружини Меган Маркл від королівської родини.

Принц Вільям налаштований рішуче

Як вдалося дізнатися журналістам, після сходження принца Вільяма на королівський трон може відбутися багато цікавих та неочікуваних подій.

На переконання останнього, ядро монархії — це вузьке коло старших членів родини.

Насамперед йдеться про самого Вільяма, його дружину Кейт Міддлтон, їхніх дітей та кількох перевірених радників.

Принц вже дійшов висновку, що його брат Гаррі та Меган до цього списку не потрапляють.

Певну роль зіграли й напружені стосунки між братами та жага Вільяма до помсти.

Інсайдери також розповіли, що вже відбулися приватні наради у королівській родині, під час яких вирішуються доленосні питання.

Позбавлення Гаррі та Меган останніх привілеїв також обговорювалися, однак ця ідея не надто сподобалася Кейт Міддлтон.