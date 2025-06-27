Принц Уильям оказался в эпицентре скандала из-за фото со щенками
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Принц Уильям оказался в эпицентре скандала из-за фото со щенками

Принц Уильям снова в центре внимания
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Источник:  online.ua

Принц Уильям и принцесса Уэльска Кейт Миддлтон попали под мощный шквал критики со стороны защитников прав животных. Последние назвали их "оторванными от реальности" в вопросе разведения собак.

Главные тезисы

  • Защитники животных считают, что Уильям должен брать животных из приюта, а не разводить их.
  • Сам принц причины своего решения пока не объяснил.

Принц Уильям снова в центре внимания

Громкий скандал начал набирать обороты еще в день рождения принца.

Именно тогда в его официальном Instagram-аккаунте была обнародована фотография, на которой наследник престола Уильям сидит в окружении щенков их кокер-спаниеля Орлы.

На это фото сразу обратил внимание британский филиал благотворительной организации PETA.

Она раскритиковала сам процесс разведения животных, поскольку в приютах остаются множество бездомных собак, и выбором будущего короля должно стать их усыновление:

Приюты переполнены щенками, которые отчаянно ищут дома. Если Уильям хочет быть лидером, ему стоит последовать примеру короля Чарльза и королевы Камиллы, которые решили усыновить животных вместо того, чтобы усугублять кризис бездомности животных.

Фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Напомним, недавно британские принц и принцесса сообщили о появлении нового щенка.

Как удалось узнать журналистам, собаку им подарил брат Кэтрин – Джеймс Миддлтон – разводящий собак этой породы.

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