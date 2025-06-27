Принц Уильям оказался в эпицентре скандала из-за фото со щенками

Принц Уильям и принцесса Уэльска Кейт Миддлтон попали под мощный шквал критики со стороны защитников прав животных. Последние назвали их "оторванными от реальности" в вопросе разведения собак.

Принц Уильям снова в центре внимания

Громкий скандал начал набирать обороты еще в день рождения принца.

Именно тогда в его официальном Instagram-аккаунте была обнародована фотография, на которой наследник престола Уильям сидит в окружении щенков их кокер-спаниеля Орлы.

На это фото сразу обратил внимание британский филиал благотворительной организации PETA.

Она раскритиковала сам процесс разведения животных, поскольку в приютах остаются множество бездомных собак, и выбором будущего короля должно стать их усыновление:

Приюты переполнены щенками, которые отчаянно ищут дома. Если Уильям хочет быть лидером, ему стоит последовать примеру короля Чарльза и королевы Камиллы, которые решили усыновить животных вместо того, чтобы усугублять кризис бездомности животных. Поделиться

Фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Напомним, недавно британские принц и принцесса сообщили о появлении нового щенка.