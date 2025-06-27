Принц Вільям опинився в епіцентрі скандалу через фото з цуценятами

Принц Вільям та принцеса Уельська Кейт Міддлтон потрапили під потужний шквал критики з боку захисників прав тварин. Останні назвали їх "відірваними від реальності" в питанні розведення собак.

Принц Вільям знову в центрі уваги

Гучний скандал почав набирати обертів ще у день народження принца.

Саме тоді в його офіційному Instagram-акаунті була оприлюднена світлина, на якій спадкоємець престолу Вільям сидить в оточенні цуценят їхнього кокер-спанієля Орли.

На це фото одразу звернула увагу британська філія благодійної організації PETA.

Вона розкритикувала сам процес розведення тварин, оскільки у притулках залишаються безліч безхатніх собак, і вибором майбутнього короля мало б стати їхнє усиновлення:

Притулки переповнені цуценятами, які відчайдушно шукають домівки. Якщо Вільям хоче бути лідером, йому варто взяти приклад з короля Чарльза і королеви Камілли, які вирішили всиновити тварин замість того, щоб поглиблювати кризу безпритульності тварин. Поширити

Фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Нагадаємо, нещодавно британські принц та принцеса повідомило про появу у їхній родині нового цуценяти.