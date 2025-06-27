Принц Вільям опинився в епіцентрі скандалу через фото з цуценятами

Принц Вільям та принцеса Уельська Кейт Міддлтон потрапили під потужний шквал критики з боку захисників прав тварин. Останні назвали їх "відірваними від реальності" в питанні розведення собак.
Головні тези:
- Захисники тварин вважають, що Вільям повинен брати тварин з притулку, а не розводити їх.
- Сам принц причини свого рішення поки не пояснив.
Принц Вільям знову в центрі уваги
Гучний скандал почав набирати обертів ще у день народження принца.
Саме тоді в його офіційному Instagram-акаунті була оприлюднена світлина, на якій спадкоємець престолу Вільям сидить в оточенні цуценят їхнього кокер-спанієля Орли.
На це фото одразу звернула увагу британська філія благодійної організації PETA.
Вона розкритикувала сам процес розведення тварин, оскільки у притулках залишаються безліч безхатніх собак, і вибором майбутнього короля мало б стати їхнє усиновлення:
Нагадаємо, нещодавно британські принц та принцеса повідомило про появу у їхній родині нового цуценяти.
Як вдалося дізнатися журналістам, собаку їм подарував брат Кетрін — Джеймс Міддлтон — який розводить собак цієї породи.
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