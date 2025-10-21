Принц Вільям хоче "оголосити війну" Гаррі та Меган Маркл
Категорія
Світ
Дата публікації

Принц Вільям планує жорстко помститися рідному брату
Джерело:  Radar Online

Як вдалося дізнатися журналістам, принц Вільям налаштований ініціювати позбавлення герцога і герцогині Сассекських усіх королівських титулів. До такого кроку його підштовхнуло нещодавнє усунення принца Ендрю від монархії.

Головні тези:

  • На думку принца, Гаррі та Меган перешкоджають оновленню монархії.
  • У цьому питанні він хоче скористатися стратегією короля Чарльза.

Принц Вільям планує жорстко помститися рідному брату

Згідно з даними Radar Online, такий розвиток подій вже обговорювали під час літнього перебування родини у Балморалі.

На переконання Вільяма, монархія не може оновлюватися, доки Гаррі та Меган формально зберігають свої титули.

Те, що сталося з Ендрю, показало йому, що настав час для остаточного розриву. Рішення Короля фактично дало йому стратегію, — вважають журналісти.

Ні для кого не секрет, що ще 5 років тому Гаррі та Меган відмовилися від виконання офіційних обов'язків, попри це зберегли титули герцога і герцогині Сассекських.

Окрім того, їхні діти, Арчі та Лілібет, отримали звання принца і принцеси після сходження Чарльза на трон у 2022 році.

Головна проблема полягає в тому, що Вільям вважає подальше збереження цих статусів несумісним із його баченням "сучасної, спрощеної монархії".

Сам принц не вважає це помстою, а питанням збереження інституції.

Вільям хоче продемонструвати, що він готовий приймати складні рішення, навіть коли ці рішення стосуються близьких до дому, — заявив інсайдер.

