Принц Вільям хоче "оголосити війну" Гаррі та Меган Маркл

Як вдалося дізнатися журналістам, принц Вільям налаштований ініціювати позбавлення герцога і герцогині Сассекських усіх королівських титулів. До такого кроку його підштовхнуло нещодавнє усунення принца Ендрю від монархії.
Головні тези:
- На думку принца, Гаррі та Меган перешкоджають оновленню монархії.
- У цьому питанні він хоче скористатися стратегією короля Чарльза.
Принц Вільям планує жорстко помститися рідному брату
Згідно з даними Radar Online, такий розвиток подій вже обговорювали під час літнього перебування родини у Балморалі.
На переконання Вільяма, монархія не може оновлюватися, доки Гаррі та Меган формально зберігають свої титули.
Ні для кого не секрет, що ще 5 років тому Гаррі та Меган відмовилися від виконання офіційних обов'язків, попри це зберегли титули герцога і герцогині Сассекських.
Окрім того, їхні діти, Арчі та Лілібет, отримали звання принца і принцеси після сходження Чарльза на трон у 2022 році.
Головна проблема полягає в тому, що Вільям вважає подальше збереження цих статусів несумісним із його баченням "сучасної, спрощеної монархії".
Сам принц не вважає це помстою, а питанням збереження інституції.
