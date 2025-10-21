Принц Уильям хочет "объявить войну" Гарри и Меган Маркл

Как удалось узнать журналистам, принц Уильям настроен инициировать лишение герцога и герцогини Сассекских всех королевских титулов. К такому шагу его подтолкнуло недавнее отстранение принца Эндрю от монархии.

Принц Уильям планирует жестко отомстить родному брату

Согласно данным Radar Online, такое развитие событий уже обсуждали во время пребывания семьи в Балморале.

По мнению Уильяма, монархия не может обновляться, пока Гарри и Меган формально сохраняют свои титулы.

Произошедшее с Эндрю показало ему, что настало время для окончательного разрыва. Решение Короля фактически дало ему стратегию, — считают журналисты. Поделиться

Ни для кого не секрет, что еще 5 лет назад Гарри и Меган отказались от выполнения официальных обязанностей, несмотря на это сохранили титулы герцога и герцогини Сассекских.

Кроме того, их дети Арчи и Лилибет получили звание принца и принцессы после восхождения Чарльза на трон в 2022 году.

Главная проблема заключается в том, что Уильям считает дальнейшее сохранение этих статусов несовместимым с его видением "современной, упрощенной монархии".

Сам принц не считает это местью, а вопросом сохранения института.