Принц Уильям хочет "объявить войну" Гарри и Меган Маркл
Принц Уильям хочет "объявить войну" Гарри и Меган Маркл

Принц Уильям планирует жестко отомстить родному брату
Источник:  Radar Online

Как удалось узнать журналистам, принц Уильям настроен инициировать лишение герцога и герцогини Сассекских всех королевских титулов. К такому шагу его подтолкнуло недавнее отстранение принца Эндрю от монархии.

  • По мнению принца, Гарри и Меган препятствуют обновлению монархии.
  • В этом вопросе он хочет воспользоваться стратегией короля Чарльза.

Согласно данным Radar Online, такое развитие событий уже обсуждали во время пребывания семьи в Балморале.

По мнению Уильяма, монархия не может обновляться, пока Гарри и Меган формально сохраняют свои титулы.

Произошедшее с Эндрю показало ему, что настало время для окончательного разрыва. Решение Короля фактически дало ему стратегию, — считают журналисты.

Ни для кого не секрет, что еще 5 лет назад Гарри и Меган отказались от выполнения официальных обязанностей, несмотря на это сохранили титулы герцога и герцогини Сассекских.

Кроме того, их дети Арчи и Лилибет получили звание принца и принцессы после восхождения Чарльза на трон в 2022 году.

Главная проблема заключается в том, что Уильям считает дальнейшее сохранение этих статусов несовместимым с его видением "современной, упрощенной монархии".

Сам принц не считает это местью, а вопросом сохранения института.

Уильям хочет продемонстрировать, что он готов принимать сложные решения, даже если эти решения касаются близких к дому, — заявил инсайдер.

