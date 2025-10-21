Принц Уильям хочет "объявить войну" Гарри и Меган Маркл

Как удалось узнать журналистам, принц Уильям настроен инициировать лишение герцога и герцогини Сассекских всех королевских титулов. К такому шагу его подтолкнуло недавнее отстранение принца Эндрю от монархии.
Главные тезисы
- По мнению принца, Гарри и Меган препятствуют обновлению монархии.
- В этом вопросе он хочет воспользоваться стратегией короля Чарльза.
Принц Уильям планирует жестко отомстить родному брату
Согласно данным Radar Online, такое развитие событий уже обсуждали во время пребывания семьи в Балморале.
По мнению Уильяма, монархия не может обновляться, пока Гарри и Меган формально сохраняют свои титулы.
Ни для кого не секрет, что еще 5 лет назад Гарри и Меган отказались от выполнения официальных обязанностей, несмотря на это сохранили титулы герцога и герцогини Сассекских.
Кроме того, их дети Арчи и Лилибет получили звание принца и принцессы после восхождения Чарльза на трон в 2022 году.
Главная проблема заключается в том, что Уильям считает дальнейшее сохранение этих статусов несовместимым с его видением "современной, упрощенной монархии".
Сам принц не считает это местью, а вопросом сохранения института.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-