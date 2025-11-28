Фото дочери принца Гарри и Меган Маркл поразило сеть

Жена принца Гарри – Меган Маркл – показала фотографии из семейного волонтерского дня в Лос-Анджелесе. Однако в центре внимания оказалась четырехлетняя дочь звездной пары.
Главные тезисы
- Меган и Гарри редко показывают лица своих детей.
- Поклонники пары считают, что Лиллибет похожа на своего отца.
Почему все снова обсуждают Лиллибет
Почитатели королевской семьи обратили внимание на то, что герцоги Сассекские взяли Лиллибет и шестилетнего Арчи на благотворительную кухню Our Big Kitchen.
Там звездная пара в рамках инициативы Archewell Foundation помогала готовить блюда для людей, которые переживают продовольственный кризис.
Во время ролика, который Меган опубликовала в Instagram по случаю Дня благодарения, Лиллибет появляется в красном тартановом платье, а ее длинные волосы — такого же насыщенного рыжего оттенка, как у принца Гарри — вложены в аккуратную косичку.
Что также интересно, лица ребенка на фотографии не видно, но ее прическа стала настоящей сенсацией.
Как пользователи сети реагируют на фото Лиллибет:
Какая она красивая — не могу налюбоваться;
Густые и красивые волосы, как у отца;
Мне нравится эта прическа — очень ей подходит;
Обожаю эту кроху;
Хочется верить, что Лиллибет хоть немного будет похожа на принцессу Диану.
