Фото дочери принца Гарри и Меган Маркл поразило сеть
Фото дочери принца Гарри и Меган Маркл поразило сеть

Почему все снова обсуждают Лиллибет
Читати українською
Источник:  Daily Mail

Жена принца Гарри – Меган Маркл – показала фотографии из семейного волонтерского дня в Лос-Анджелесе. Однако в центре внимания оказалась четырехлетняя дочь звездной пары.

Главные тезисы

  • Меган и Гарри редко показывают лица своих детей.
  • Поклонники пары считают, что Лиллибет похожа на своего отца.

Почему все снова обсуждают Лиллибет

Почитатели королевской семьи обратили внимание на то, что герцоги Сассекские взяли Лиллибет и шестилетнего Арчи на благотворительную кухню Our Big Kitchen.

Там звездная пара в рамках инициативы Archewell Foundation помогала готовить блюда для людей, которые переживают продовольственный кризис.

Во время ролика, который Меган опубликовала в Instagram по случаю Дня благодарения, Лиллибет появляется в красном тартановом платье, а ее длинные волосы — такого же насыщенного рыжего оттенка, как у принца Гарри — вложены в аккуратную косичку.

Что также интересно, лица ребенка на фотографии не видно, но ее прическа стала настоящей сенсацией.

Фото: Archewell Foundation

Как пользователи сети реагируют на фото Лиллибет:

  • Какая она красивая — не могу налюбоваться;

  • Густые и красивые волосы, как у отца;

  • Мне нравится эта прическа — очень ей подходит;

  • Обожаю эту кроху;

  • Хочется верить, что Лиллибет хоть немного будет похожа на принцессу Диану.

