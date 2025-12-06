"Двойник" принца Гарри ошеломил мир — фото
Категория
Мир
Дата публикации

"Двойник" принца Гарри ошеломил мир — фото

"Двойник" Гарри не считает себя похожим на принца
Читати українською
Источник:  Daily Mail

В 2024 году рождественский концерт принцессы Кэтрин в Вестминстерском аббатстве привлек к себе очень много внимания, а поскольку в трейлере события заметили принца Гарри. Однако со временем стало известно, что это не он. Тем не менее, интерес к загадочной персоне значительно усилился.

Главные тезисы

  • Британцы не могут дождаться, когда принц примирится с королевской семьей.
  • Однако пока их мечты не претворяются в реальность.

"Двойник" Гарри не считает себя похожим на принца

В трейлере события зрители сразу заметили мужчину с рыжей бородой, в военной форме и с улыбающимся лицом.

Большинство людей действительно поверили, что это Гарри, который тайно вернулся в Британию на праздничную службу, чтобы помориться с семьей.

Однако иллюзии по этому поводу просуществовали не слишком долго — впоследствии стало известно, что так называемым "двойником" принца был 38-летний сержант резерва Королевских Военно-воздушных сил Крис Дайкс.

Он служит в 622-й добровольческой планерной эскадрилье в Уилтшире и в тот день представлял свое подразделение на благотворительной церемонии.

Что интересно, Крис вообще не видит никакого сходства между ними и был удивлен, когда эта история прогремела на весь мир.

К сожалению, я все еще не вижу сходства. Я думаю, это был скорее случай ошибочной идентификации рыжего, с щетиной на лице и просто потому, что я был на королевском мероприятии в униформе, — рассказал он.

Фото: Sgt Chris Dykes/Daily Mail

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Принц Гарри впервые прибыл в Киев — фото
Принц Гарри уже в Киеве
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Принц Уильям хочет "объявить войну" Гарри и Меган Маркл
Принц Уильям планирует жестко отомстить родному брату
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Фото дочери принца Гарри и Меган Маркл поразило сеть
Почему все снова обсуждают Лиллибет

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?