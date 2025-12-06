"Двойник" принца Гарри ошеломил мир — фото

В 2024 году рождественский концерт принцессы Кэтрин в Вестминстерском аббатстве привлек к себе очень много внимания, а поскольку в трейлере события заметили принца Гарри. Однако со временем стало известно, что это не он. Тем не менее, интерес к загадочной персоне значительно усилился.

"Двойник" Гарри не считает себя похожим на принца

В трейлере события зрители сразу заметили мужчину с рыжей бородой, в военной форме и с улыбающимся лицом.

Большинство людей действительно поверили, что это Гарри, который тайно вернулся в Британию на праздничную службу, чтобы помориться с семьей.

Однако иллюзии по этому поводу просуществовали не слишком долго — впоследствии стало известно, что так называемым "двойником" принца был 38-летний сержант резерва Королевских Военно-воздушных сил Крис Дайкс.

Он служит в 622-й добровольческой планерной эскадрилье в Уилтшире и в тот день представлял свое подразделение на благотворительной церемонии.

Что интересно, Крис вообще не видит никакого сходства между ними и был удивлен, когда эта история прогремела на весь мир.

К сожалению, я все еще не вижу сходства. Я думаю, это был скорее случай ошибочной идентификации рыжего, с щетиной на лице и просто потому, что я был на королевском мероприятии в униформе, — рассказал он.