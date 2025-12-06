"Двойник" принца Гарри ошеломил мир — фото

В 2024 году рождественский концерт принцессы Кэтрин в Вестминстерском аббатстве привлек к себе очень много внимания, а поскольку в трейлере события заметили принца Гарри. Однако со временем стало известно, что это не он. Тем не менее, интерес к загадочной персоне значительно усилился.
Главные тезисы
- Британцы не могут дождаться, когда принц примирится с королевской семьей.
- Однако пока их мечты не претворяются в реальность.
"Двойник" Гарри не считает себя похожим на принца
В трейлере события зрители сразу заметили мужчину с рыжей бородой, в военной форме и с улыбающимся лицом.
Большинство людей действительно поверили, что это Гарри, который тайно вернулся в Британию на праздничную службу, чтобы помориться с семьей.
Однако иллюзии по этому поводу просуществовали не слишком долго — впоследствии стало известно, что так называемым "двойником" принца был 38-летний сержант резерва Королевских Военно-воздушных сил Крис Дайкс.
Он служит в 622-й добровольческой планерной эскадрилье в Уилтшире и в тот день представлял свое подразделение на благотворительной церемонии.
Что интересно, Крис вообще не видит никакого сходства между ними и был удивлен, когда эта история прогремела на весь мир.
