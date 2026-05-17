Чоловіки у Сумській області намагались завантажити збитий безпілотник у автомобіль. Згодом пролунав вибух, є загиблі.
Головні тези:
- Двоє людей загинули на Сумщині через спроби перевезти збитий дрон у авто.
- Збитий безпілотник виявився вибухонебезпечним, що призвело до трагічних наслідків.
- Знахідка частин безпілотника стала причиною загибелі чоловіків 45 та 47 років.
2 людей загинули на Сумщині через вже збитий дрон
Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.
Один із вибухонебезпечних елементів здетонував. На жаль, внаслідок вибуху загинули чоловіки 45 та 47 років.
