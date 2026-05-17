Двоє людей загинули на Сумщині через спроби перевезти збитий дрон у авто
Чоловіки у Сумській області намагались завантажити збитий безпілотник у автомобіль. Згодом пролунав вибух, є загиблі.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

Уранці у Путивльській громаді чоловіки виявили частини безпілотника та завантажили їх до автомобіля.

Один із вибухонебезпечних елементів здетонував. На жаль, внаслідок вибуху загинули чоловіки 45 та 47 років.

Такі знахідки часто можуть становити смертельну небезпеку. У разі виявлення підозрілих або невідомих предметів — не наближайтеся, не торкайтеся та одразу повідомляйте рятувальників або поліцію.

