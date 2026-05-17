Два человека погибли на Сумщине из-за попыток перевезти сбитый дрон в авто
Мужчины в Сумской области пытались загрузить сбитый беспилотник в автомобиль. Впоследствии раздался взрыв, есть погибшие.

  • Два человека погибли на Сумщине из-за попыток перевезти сбитый дрон в авто, который оказался взрывоопасен.
  • Обнаружение частей беспилотника и их погрузка в автомобиль привели к трагическим последствиям.

2 человека погибли на Сумщине из-за уже сбитого дрона

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

Утром в Путивльской общине мужчины обнаружили части беспилотника и погрузили их в автомобиль.

Один из взрывоопасных элементов сдетонировал. К сожалению, в результате взрыва погибли мужчины 45 и 47 лет.

Такие находки часто могут представлять смертельную опасность. В случае обнаружения подозрительных или неизвестных предметов — не приближайтесь, не прикасайтесь и сообщайте спасателям или полиции.

