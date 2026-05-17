Мужчины в Сумской области пытались загрузить сбитый беспилотник в автомобиль. Впоследствии раздался взрыв, есть погибшие.
Главные тезисы
- Два человека погибли на Сумщине из-за попыток перевезти сбитый дрон в авто, который оказался взрывоопасен.
- Обнаружение частей беспилотника и их погрузка в автомобиль привели к трагическим последствиям.
2 человека погибли на Сумщине из-за уже сбитого дрона
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.
Один из взрывоопасных элементов сдетонировал. К сожалению, в результате взрыва погибли мужчины 45 и 47 лет.
