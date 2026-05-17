Атаки дронов РФ. В Херсонской области шесть человек получили ранения

По состоянию на 15.30 17 мая Россия ранила шесть человек на Херсонщине с помощью дронов с боеприпасами.
Главные тезисы
- Шесть человек получили ранения в Херсонской области в результате атак российских дронов.
- Пострадавшие получают медицинскую помощь после обломочных и взрывных травм головы, туловища и конечностей.
Россия ранила 6 человек на Херсонщине дронами
Ориентировочно в 08:00 россияне атаковали с дрона Корабельный район Херсона.
В 09:30 россияне атаковали с дрона автобус неподалеку от Приднепровского.
Из-за вражеского удара пострадал 69-летний мужчина. Он получил взрывную травму и обломочные ранения ноги. Пострадавшему оказали медпомощь, от госпитализации он отказался.
Около 10:30 россияне ударили из дрона по Корабельному району Херсона.
Из-за удара БпЛА ранения получил 70-летний мужчина. У него — взрывная и закрытая черепно-мозговая травма, а также осколочные повреждения головы и конечностей.
Пострадавший получает всю необходимую медпомощь.
Отмечается, что около 13:00 россияне ударили беспилотником по Зеленовке, в результате чего ранение получил 43-летний мужчина. У него диагностировали минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травму, контузию, а также обломочные ранения нижних конечностей и грудной клетки.
Впоследствии в ОВА сообщили еще о двух травмированных — 32-летней женщине с минно-взрывной травмой и обломочным повреждением ноги и 33-летнем мужчине, который получил минно-взрывную травму и обломочные ранения спины и ног.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-