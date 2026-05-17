Атаки дронов РФ. В Херсонской области шесть человек получили ранения
По состоянию на 15.30 17 мая Россия ранила шесть человек на Херсонщине с помощью дронов с боеприпасами.

Главные тезисы

  • Шесть человек получили ранения в Херсонской области в результате атак российских дронов.
  • Пострадавшие получают медицинскую помощь после обломочных и взрывных травм головы, туловища и конечностей.

Россия ранила 6 человек на Херсонщине дронами

Ориентировочно в 08:00 россияне атаковали с дрона Корабельный район Херсона.

Под удар попал 63-летний мужчина. Он получил взрывную травму, обломочные ранения головы и туловища. Пострадавший получает необходимую медпомощь.

В 09:30 россияне атаковали с дрона автобус неподалеку от Приднепровского.

Из-за вражеского удара пострадал 69-летний мужчина. Он получил взрывную травму и обломочные ранения ноги. Пострадавшему оказали медпомощь, от госпитализации он отказался.

Около 10:30 россияне ударили из дрона по Корабельному району Херсона.

Из-за удара БпЛА ранения получил 70-летний мужчина. У него — взрывная и закрытая черепно-мозговая травма, а также осколочные повреждения головы и конечностей.

Пострадавший получает всю необходимую медпомощь.

Из-за атаки российского дрона в Зеленовке на Херсонщине получили ранения три человека.

Отмечается, что около 13:00 россияне ударили беспилотником по Зеленовке, в результате чего ранение получил 43-летний мужчина. У него диагностировали минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травму, контузию, а также обломочные ранения нижних конечностей и грудной клетки.

Впоследствии в ОВА сообщили еще о двух травмированных — 32-летней женщине с минно-взрывной травмой и обломочным повреждением ноги и 33-летнем мужчине, который получил минно-взрывную травму и обломочные ранения спины и ног.

