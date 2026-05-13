Армия РФ атаковала Херсонщину артиллерией и дронами — 2 погибших и 26 раненых

Россия убила 2-х и ранила 26 человек на Херсонщине в течение суток

При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, с ночи 13 мая 2026 года российская армия атаковала населенные пункты Херсона ствольной и реактивной артиллерией, дронами разного типа.

По состоянию на 17:30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии в Херсонской области два человека погибли, еще 26 гражданских получили травмы, пострадали в тяжелом состоянии.

Так, в Надеевке от вражеского FPV-дрона погибла женщина, еще одна получила ранения. В Комышанах из-за обстрела со стороны армии РФ пожилая женщина получила травмы, не совместимые с жизнью.

В Херсоне и Камышанах от последствий применения FPV и артиллерии пострадали еще 24 гражданских. Из них девять находились в маршрутном автобусе, который передвигался по областному центру. Еще двое — спасатели — дрон попал в служебный автомобиль.

В селе Дудчаны мужчина за рулем автомобиля наехал на мину, от взрыва которой травмировался.

Также от российских атак получили ранения сотрудники полиции.

Кроме того, повреждены частные и многоквартирные дома, пассажирский автобус и другой автотранспорт.

Прокуроры совместно со следователями продолжают фиксировать последствия обстрелов и документирование военных преступлений, совершенных вооруженными формированиями государства-агрессора.