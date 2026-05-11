Россия атаковала Херсон дронами — пять человек получили ранения

В Херсоне в результате российских обстрелов 11 мая ранены пять человек, среди них - подросток.

Россия атаковала Херсон дронами: есть раненые

Ориентировочно в 10:00 россияне атаковали с беспилотника магазин в Корабельном районе Херсона.

Из-за вражеского удара пострадали четыре человека: 49-летняя женщина и мужчины в возрасте 51, 55 и 56 лет.

Пострадавших доставили в больницу с взрывными травмами и множественными обломочными ранениями.

Еще около 10:40 из-за российских обстрелов Корабельного района Херсона пострадал ребенок. Как информируют в ОВА, 14-летний парень, в момент атаки находившийся в парке, получил взрывную травму, множественные обломочные ранения лица и шеи.