Россия ударила дроном по супермаркету в Херсоне — четверо раненых

Войска РФ ударили дроном по супермаркету в Днепровском районе Херсона. По предварительной информации, четыре человека ранены.
Главные тезисы
- Российские войска атаковали супермаркет в Херсоне с помощью дрона, результатом стали четыре пострадавших.
- Пострадавшие получили взрывные травмы, контузии и обломочные ранения и были доставлены в больницу.
РФ атаковала супермаркет в Херсоне: есть пострадавшие
Об этом сообщила Херсонская ОВА.
Около 18:00 российские захватчики атаковали из дрона супермаркет в Днепровском районе Херсона. Из-за вражеского удара пострадали четыре человека — женщины 57 и 52 лет и мужчины 54 и 51 года. Они получили взрывные травмы, контузии и обломочные ранения.
Всех пострадавших доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Медики оказывают им помощь.
