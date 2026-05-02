Россия ударила дроном по супермаркету в Херсоне — четверо раненых

Об этом сообщила Херсонская ОВА.

Около 18:00 российские захватчики атаковали из дрона супермаркет в Днепровском районе Херсона. Из-за вражеского удара пострадали четыре человека — женщины 57 и 52 лет и мужчины 54 и 51 года. Они получили взрывные травмы, контузии и обломочные ранения.