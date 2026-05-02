Росія ударила дроном по супермаркету у Херсоні — четверо поранених

Про це повідомила Херсонська ОВА.

Близько 18:00 російські загарбники атакували з дрона супермаркет у Дніпровському районі Херсона. Через ворожий удар постраждали четверо людей — жінки 57 та 52 років й чоловіки 54 та 51 року. Вони дістали вибухові травми, контузії та уламкові поранення.