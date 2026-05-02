Росія ударила дроном по супермаркету у Херсоні — четверо поранених

Війська РФ вдарили дроном по супермаркету у Дніпровському районі Херсона. За попередньою інформацією, четверо людей поранені.
Головні тези:
- Російські війська вчинили атаку дроном по супермаркету в Херсоні.
- Четверо людей отримали поранення в результаті нападу.
РФ атакувала супермаркет у Херсоні: є постраждалі
Про це повідомила Херсонська ОВА.
Близько 18:00 російські загарбники атакували з дрона супермаркет у Дніпровському районі Херсона. Через ворожий удар постраждали четверо людей — жінки 57 та 52 років й чоловіки 54 та 51 року. Вони дістали вибухові травми, контузії та уламкові поранення.
Усіх постраждалих доправили у лікарню у стані середньої тяжкості. Медики надають їм допомогу.
