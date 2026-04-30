Окупанти РФ намагаються закріпитися на островах поблизу Херсона

Ворог активізував спроби висадки і облаштування позицій на островах поблизу Херсона.
Головні тези:
- Російські війська під Херсоном посилили спроби висадки та облаштування позицій на островах.
- ЗСУ успішно здійснюють протистояння і зривають штурми російських військ на островах у районі Херсона.
- Окупанти активно мінують узбережжя та інфраструктуру Дніпра, проте зазнають втрат від українських сил оборони.
Росія намагається захопити острова під Херсоном
На островах під Херсоном російські війська посилили спроби висадки та облаштування позицій. Також загарбники збільшили мінування узбережжя та інфраструктури Дніпра. Проте Сили оборони України зривають штурми противника.
Про це в телеефірі повідомив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.
За його словами, противник активно діє поблизу Антонівських автомобільного та залізничного мостів, оскільки це одне з найвужчих місць у цьому районі Дніпра.
Волошин каже, що росіяни побоюються операції ЗСУ з форсування Дніпра та захоплення острівної зони, тому активно мінують і встановлюють різні мінно-вибухові загородження, зокрема в протоках і на лівому березі.
Від Нової Каховки вниз за течією вони спорудили чимало різних тунелів. Це вже кілометри тунелів, де їхні позиції закопані в землю, де вони пересуваються, ми б’ємо по них.
