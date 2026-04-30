Окупанти РФ намагаються закріпитися на островах поблизу Херсона
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Ворог активізував спроби висадки і облаштування позицій на островах поблизу Херсона.

Головні тези:

  • Російські війська під Херсоном посилили спроби висадки та облаштування позицій на островах.
  • ЗСУ успішно здійснюють протистояння і зривають штурми російських військ на островах у районі Херсона.
  • Окупанти активно мінують узбережжя та інфраструктуру Дніпра, проте зазнають втрат від українських сил оборони.

Росія намагається захопити острова під Херсоном

На островах під Херсоном російські війська посилили спроби висадки та облаштування позицій. Також загарбники збільшили мінування узбережжя та інфраструктури Дніпра. Проте Сили оборони України зривають штурми противника.

Про це в телеефірі повідомив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.

Росіяни доволі активно себе ведуть на острові Круглий, намагаються туди висадитися, розмістити там свої спостережні пункти. На острові Білогрудий зафіксовано два бойових зіткнення, тому що росіяни переправляються в його східну частину, але ми їх знищуємо, не даємо цього робити.

Владислав Волошин

Речник Сил оборони Півдня України

За його словами, противник активно діє поблизу Антонівських автомобільного та залізничного мостів, оскільки це одне з найвужчих місць у цьому районі Дніпра.

Якщо вони там займуть позиції, то зможуть розмістити певну кількість різних номенклатур озброєння і завдавати ударів по Херсону, по правому березі.

Волошин каже, що росіяни побоюються операції ЗСУ з форсування Дніпра та захоплення острівної зони, тому активно мінують і встановлюють різні мінно-вибухові загородження, зокрема в протоках і на лівому березі.

Від Нової Каховки вниз за течією вони спорудили чимало різних тунелів. Це вже кілометри тунелів, де їхні позиції закопані в землю, де вони пересуваються, ми б’ємо по них.

