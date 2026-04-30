Оккупанты РФ пытаются закрепиться на островах вблизи Херсона

Россия пытается захватить острова под Херсоном

На островах под Херсоном русские войска ужесточили попытки высадки и обустройства позиций. Также захватчики увеличили минирование побережья и инфраструктуры Днепра. Однако Силы обороны Украины срывают штурмы противника.

Об этом в телеэфире сообщил представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

Россияне довольно активно ведут себя на острове Круглый, пытаются туда высадиться, разместить там свои наблюдательные пункты. На острове Беллогрудый зафиксировано два боевых столкновения, потому что россияне переправляются в его восточную часть, но мы их уничтожаем, не даем этого делать. Владислав Волошин Спикер Сил обороны Юга Украины

По его словам, противник активно действует вблизи Антоновских автомобильных и железнодорожных мостов, поскольку это одно из самых узких мест в этом районе Днепра.

Если они займут позиции, то смогут разместить определенное количество различных номенклатур вооружения и наносить удары по Херсону, по правому берегу.

Волошин говорит, что россияне опасаются операции ВСУ по форсированию Днепра и захвату островной зоны, поэтому активно проходят и устанавливают различные минно-взрывные заграждения, в частности в проливах и на левом берегу.