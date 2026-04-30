Враг активизировал попытки высадки и обустройства позиций на островах вблизи Херсона.
Главные тезисы
- Оккупанты РФ пытаются закрепиться на островах вблизи Херсона, но ВСУ успешно совершают противостояние и срывают их штурмы.
- Российские войска ужесточили высадку и обустройство позиций на островах, продолжая активное минирование побережья и инфраструктуры Днепра.
Россия пытается захватить острова под Херсоном
На островах под Херсоном русские войска ужесточили попытки высадки и обустройства позиций. Также захватчики увеличили минирование побережья и инфраструктуры Днепра. Однако Силы обороны Украины срывают штурмы противника.
Об этом в телеэфире сообщил представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.
По его словам, противник активно действует вблизи Антоновских автомобильных и железнодорожных мостов, поскольку это одно из самых узких мест в этом районе Днепра.
Волошин говорит, что россияне опасаются операции ВСУ по форсированию Днепра и захвату островной зоны, поэтому активно проходят и устанавливают различные минно-взрывные заграждения, в частности в проливах и на левом берегу.
От Новой Каховки вниз по течению они соорудили немало разных тоннелей. Это уже километры тоннелей, где их позиции зарыты в землю, где они передвигаются, мы бьем по ним.
