4 человека погибли в результате атаки России на Херсон

7 апреля российские захватчики обстреляли Корабельный район Херсона. Согласно последним данным, погибли 4 мирных жителя города.
Главные тезисы
- Журналисты показали уничтожения и разрушение в результате удара по Корабельному району Херсона.
- Личность четвертого погибшего устанавливают.
Новая атака России на Херсон — что известно
7 апреля российские захватчики около 30 минут подряд непрерывно наносили удары по жилой застройке города.
В результате многочисленных "прилетов" повреждены магазин, аптека и квартиры в многоэтажках.
В 13:29 Херсонская ОВА сообщила, что эти обстрелы унесли жизни трех пожилых херсонцев.
Однако впоследствии журналисты сообщили, что количество жертв возросло до 4 человек.
Эту информацию также подтвердил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
