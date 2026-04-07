4 человека погибли в результате атаки России на Херсон
Новая атака России на Херсон — что известно
Источник:  Суспільне

7 апреля российские захватчики обстреляли Корабельный район Херсона. Согласно последним данным, погибли 4 мирных жителя города.

Главные тезисы

  • Журналисты показали уничтожения и разрушение в результате удара по Корабельному району Херсона.
  • Личность четвертого погибшего устанавливают.

7 апреля российские захватчики около 30 минут подряд непрерывно наносили удары по жилой застройке города.

В результате многочисленных "прилетов" повреждены магазин, аптека и квартиры в многоэтажках.

В 13:29 Херсонская ОВА сообщила, что эти обстрелы унесли жизни трех пожилых херсонцев.

Искренние соболезнования их родным и близким. Еще четверо женщин и три мужчины ранены. Сейчас они все находятся под наблюдением наших врачей, — сказано в официальном заявлении местных властей.

Однако впоследствии журналисты сообщили, что количество жертв возросло до 4 человек.

Эту информацию также подтвердил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Число погибших из-за российских ударов по Корабельному району Херсона возросло до четырех. Стало известно, что в результате атаки смертельные травмы получил еще один человек. Его личность сейчас устанавливают. Мои соболезнования родным и близким убитого.

Александр Прокудин

Глава Херсонской ОВА

