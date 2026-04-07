Украина поразила российский фрегат "Адмирал Эссен" — аналитики

Согласно данным аналитиков CyberBoroshno, во время последней атаки Сил обороны Украины на Новороссийск, предположительно, под удар повторно попал фрегат Черноморского флота РФ "Адмирал Эссен".

"Адмирал Эссен" снова под ударом Украины

По результатам анализа имеющихся снимков можем констатировать, что в ходе атаки 06.04 по Новороссийску был повторно поражен фрегат "Адмирал Эссен" (предыдущий раз был в марте — ред), — сказано в заявлении аналитиков CyberBoroshno.

Как отмечают украинские эксперты, их предположения подтверждают два индикатора:

характерный белый цвет радаров, присущий именно кораблю "Адмирал Эссен" в отличие от других фрегатов проекта 11356Р;

"Адмирал Макаров" после атаки остался на том же месте, что и был после предварительного удара Украины.

По словам аналитиков, фактически речь идет о том, что "Макаров" уже второй раз атакуют.

Что важно понимать, что в марте поражение этого корабля не подтвердилось.

Первый раз Генеральный штаб заявил, а затем он в тот же день ракеты пускал, а теперь — СБС. Ну ничего, Бог любит троицу, — заявили в CyberBoroshno.

Как уже упоминалось ранее, 6 апреля командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди официально подтвердил поражение фрегата "Адмирал Григорьевич" в порту Новороссийск (РФ).