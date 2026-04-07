Украина поразила российский фрегат "Адмирал Эссен" — аналитики
Согласно данным аналитиков CyberBoroshno, во время последней атаки Сил обороны Украины на Новороссийск, предположительно, под удар повторно попал фрегат Черноморского флота РФ "Адмирал Эссен".

  • По словам аналитиков, идентификацию подтверждают два индикатора.
  • Новая атака произошла 6 апреля 2026 года.

По результатам анализа имеющихся снимков можем констатировать, что в ходе атаки 06.04 по Новороссийску был повторно поражен фрегат "Адмирал Эссен" (предыдущий раз был в марте — ред), — сказано в заявлении аналитиков CyberBoroshno.

Как отмечают украинские эксперты, их предположения подтверждают два индикатора:

  • характерный белый цвет радаров, присущий именно кораблю "Адмирал Эссен" в отличие от других фрегатов проекта 11356Р;

  • "Адмирал Макаров" после атаки остался на том же месте, что и был после предварительного удара Украины.

По словам аналитиков, фактически речь идет о том, что "Макаров" уже второй раз атакуют.

Что важно понимать, что в марте поражение этого корабля не подтвердилось.

Первый раз Генеральный штаб заявил, а затем он в тот же день ракеты пускал, а теперь — СБС. Ну ничего, Бог любит троицу, — заявили в CyberBoroshno.

Как уже упоминалось ранее, 6 апреля командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди официально подтвердил поражение фрегата "Адмирал Григорьевич" в порту Новороссийск (РФ).

Дроны снова атакуют нефтяной порт Усть-Луга в России — видео
"Бавовна" в России 7 апреля - первые подробности
Орбан предложил Путину стать его "мышкой", чтобы добиться помилования
Орбан пытался задобрить Путина
"У России больше нет преимущества". Экс-директор ЦРУ указал на неожиданный успех Украины
Экс-директор ЦРУ считает, что Россия находится в проигрышной позиции

