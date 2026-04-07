Украина поразила российский фрегат "Адмирал Эссен" — аналитики

Согласно данным аналитиков CyberBoroshno, во время последней атаки Сил обороны Украины на Новороссийск, предположительно, под удар повторно попал фрегат Черноморского флота РФ "Адмирал Эссен".
Главные тезисы
- По словам аналитиков, идентификацию подтверждают два индикатора.
- Новая атака произошла 6 апреля 2026 года.
"Адмирал Эссен" снова под ударом Украины
Как отмечают украинские эксперты, их предположения подтверждают два индикатора:
характерный белый цвет радаров, присущий именно кораблю "Адмирал Эссен" в отличие от других фрегатов проекта 11356Р;
"Адмирал Макаров" после атаки остался на том же месте, что и был после предварительного удара Украины.
По словам аналитиков, фактически речь идет о том, что "Макаров" уже второй раз атакуют.
Что важно понимать, что в марте поражение этого корабля не подтвердилось.
Как уже упоминалось ранее, 6 апреля командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди официально подтвердил поражение фрегата "Адмирал Григорьевич" в порту Новороссийск (РФ).
