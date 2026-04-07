Україна уразила російський фрегат "Адмірал Ессен" — аналітики

Згідно з даними аналітиків CyberBoroshno, у межах останньої атаки Сил оборони України на Новоросійськ, ймовірно, під удар повторно потрапив фрегат Чорноморського флоту РФ "Адмірал Ессен".
Головні тези:
- За словами аналітиків, ідентифікацію підтверджують два індикатори.
- Нова атака відбулася 6 квітня 2026 року.
"Адмірал Ессен" знову під ударом України
Як зазначають українські експерти, їхні припущення підтверджують два індикатори:
характерний білий колір радарів, притаманний саме кораблю "Адмірал Ессен" на відміну від інших фрегатів проєкту 11356Р.
"Адмірал Макаров" після атаки залишився на тому ж місці, що й був після попереднього удару України.
За словами аналітиків, фактично йдеться про те, що "Макаров" вже другий раз "уражають".
Що важливо розуміти, у березні ураження цього корабля не підтвердилось.
Як уже згадувалося раніше, 6 квітня командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді офіційно підтвердив ураження фрегата "Адмірал Григорович" у порту Новоросійськ (РФ).
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-