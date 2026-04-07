Україна уразила російський фрегат "Адмірал Ессен" — аналітики

Згідно з даними аналітиків CyberBoroshno, у межах останньої атаки Сил оборони України на Новоросійськ, ймовірно, під удар повторно потрапив фрегат Чорноморського флоту РФ "Адмірал Ессен".

За результатами аналізу наявних знімків можемо констатувати, що в ході атаки 06.04 по Новоросійську було повторно уражено фрегат "Адмірал Ессен" (попередній раз був у березні — ред), — мовиться у заяві аналітиків CyberBoroshno.

Як зазначають українські експерти, їхні припущення підтверджують два індикатори:

характерний білий колір радарів, притаманний саме кораблю "Адмірал Ессен" на відміну від інших фрегатів проєкту 11356Р.

"Адмірал Макаров" після атаки залишився на тому ж місці, що й був після попереднього удару України.

За словами аналітиків, фактично йдеться про те, що "Макаров" вже другий раз "уражають".

Що важливо розуміти, у березні ураження цього корабля не підтвердилось.

Перший раз Генеральний штаб заявив, а потім він в той же день ракети пускав, а тепер СБС. Ну нічого, Бог любить трійцю, — заявили в CyberBoroshno.

Як уже згадувалося раніше, 6 квітня командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді офіційно підтвердив ураження фрегата "Адмірал Григорович" у порту Новоросійськ (РФ).