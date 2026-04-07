4 людини загинули внаслідок атаки Росії на Херсон

7 квітня російські загарбники обстріляли Корабельний район Херсона. Згідно з останніми даними, загинули 4 мирних мешканців міста.
Головні тези:
- Журналісти показали знищення та руйнування внаслідок удару по Корабельному району Херсона.
- Особу четвертого загиблого наразі встановлюють.
Нова атака Росії на Херсон — що відомо
7 квітня російські загарбники близько 30 хвилин поспіль безперервно завдавали ударів по житловій забудові міста.
Внаслідок численних “прильотів” пошкоджені крамниця, аптека та квартири у багатоповерхівках.
О 13:29 Херсонська ОВА повідомила, що ці обстріли забрали життя трьох літніх херсонців.
Однак згодом журналісти повідомили, що кількість жертв зросла до 4 осіб.
Цю інформацію також підтвердив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
