4 людини загинули внаслідок атаки Росії на Херсон
4 людини загинули внаслідок атаки Росії на Херсон

Нова атака Росії на Херсон - що відомо
Джерело:  Суспільне

7 квітня російські загарбники обстріляли Корабельний район Херсона. Згідно з останніми даними, загинули 4 мирних мешканців міста.

Головні тези:

  • Журналісти показали знищення та руйнування внаслідок удару по Корабельному району Херсона.
  • Особу четвертого загиблого наразі встановлюють.

Нова атака Росії на Херсон — що відомо

7 квітня російські загарбники близько 30 хвилин поспіль безперервно завдавали ударів по житловій забудові міста.

Внаслідок численних “прильотів” пошкоджені крамниця, аптека та квартири у багатоповерхівках.

О 13:29 Херсонська ОВА повідомила, що ці обстріли забрали життя трьох літніх херсонців.

Щирі співчуття їхнім рідним і близьким. Ще четверо жінок та троє чоловіків поранені. Нині вони всі перебувають під наглядом наших лікарів, — йдеться в офіційній заяві місцевої влади.

Однак згодом журналісти повідомили, що кількість жертв зросла до 4 осіб.

Цю інформацію також підтвердив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Кількість загиблих через російські удари по Корабельному району Херсона зросла до чотирьох. Стало відомо, що внаслідок атаки смертельні травми дістав ще один чоловік. Його особу нині встановлюють. Мої співчуття рідним та близьким вбитого.

Олександр Прокудін

Олександр Прокудін

Глава Херсонської ОВА

