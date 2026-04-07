4 людини загинули внаслідок атаки Росії на Херсон

Нова атака Росії на Херсон — що відомо

7 квітня російські загарбники близько 30 хвилин поспіль безперервно завдавали ударів по житловій забудові міста.

Внаслідок численних “прильотів” пошкоджені крамниця, аптека та квартири у багатоповерхівках.

О 13:29 Херсонська ОВА повідомила, що ці обстріли забрали життя трьох літніх херсонців.

Щирі співчуття їхнім рідним і близьким. Ще четверо жінок та троє чоловіків поранені. Нині вони всі перебувають під наглядом наших лікарів, — йдеться в офіційній заяві місцевої влади.

Однак згодом журналісти повідомили, що кількість жертв зросла до 4 осіб.

Цю інформацію також підтвердив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.