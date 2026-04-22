Российский БпЛА атаковал гражданских в Херсоне — есть раненые

В Херсоне 22 апреля в результате атаки российского беспилотника в Корабельном районе ранения получили три человека.

Российский дрон атаковал гражданских в Херсоне: есть пострадавшие

В больницу в состоянии средней тяжести доставлен 28-летний херсонец. Он пострадал в результате атаки вражеского беспилотника в Корабельном районе около полудня.

Как отмечается, у мужчины взрывная травма, контузия, острая реакция на стресс. Продолжается дообследование.

Позже в МВА проинформировали, что количество раненых в результате сброса врагом взрывчатки из дрона в Корабельном районе около полудня увеличилось до трех — 74-летний мужчина и женщина 56 лет получили взрывные травмы, контузии, обломочные ранения.

В настоящее время медики их обследуют.

Херсонская ОВА обнародовала фото с последствиями атаки.