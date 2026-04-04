Россия атаковала остановку общественного транспорта в Херсоне — есть погибшая и раненые

В Херсоне 4 апреля около 11:00 россияне ударили по остановке общественного транспорта в Корабельном районе - погибли, пять человек ранены.
Главные тезисы
- Российские террористы совершили атаку на остановку общественного транспорта в Херсоне.
- В результате атаки погибла женщина, а пять человек получили ранения, среди которых девочка и ее мама.
Россия атаковала Херсон: есть погибшая и раненые
Об этом сообщил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин.
По его словам, также пострадали две женщины в возрасте 41 и 48 лет. «Скорая» доставила их в больницу с обломочными ранениями, контузиями, взрывчатыми и закрытыми черепно-мозговыми травмами.
По информации Херсонской ОВА, во время повторного удара также пострадал 24-летний фельдшер, оказывавший помощь раненым.
Впоследствии начальник Херсонской МВА Ярослав Шанько сообщил о еще двух пострадавших в Корабельном районе — 10-летней девочке и ее маме, получивших контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травму.
