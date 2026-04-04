Росія атакувала зупинку громадського транспорту у Херсоні — є загибла та поранені

Росія атакувала Херсон: є загибла і поранені

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Об 11:00 російські терористи обстріляли зупинку громадського транспорту у Корабельному районі Херсона. Цей ворожий удар обірвав життя жінки, особу якої нині встановлюють.

За його словами, також постраждали двоє жінок віком 41 та 48 років. «Швидка» доправила їх до лікарні з уламковими пораненнями, контузіями, вибуховими та закритими черепно-мозковими травмами.

За інформацією Херсонської ОВА, під час повторного удару також постраждав 24-річний фельдшер, який надавав допомогу пораненим.

Згодом начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько повідомив про ще двох постраждалих у Корабельному районі - 10-річну дівчинку та її маму, які отримали контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.