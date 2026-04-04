Росія атакувала зупинку громадського транспорту у Херсоні — є загибла та поранені

У Херсоні 4 квітня близько 11:00 росіяни вдарили по зупинці громадського транспорту у Корабельному районі - є загибла, п'ятеро людей поранені.
Головні тези:
- У Херсоні була зафіксована атака на зупинку громадського транспорту, що призвела до загибелі однієї особи та поранення п'ятеро людей.
- Російські терористи обстріляли зупинку у Корабельному районі.
Росія атакувала Херсон: є загибла і поранені
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, також постраждали двоє жінок віком 41 та 48 років. «Швидка» доправила їх до лікарні з уламковими пораненнями, контузіями, вибуховими та закритими черепно-мозковими травмами.
За інформацією Херсонської ОВА, під час повторного удару також постраждав 24-річний фельдшер, який надавав допомогу пораненим.
Згодом начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько повідомив про ще двох постраждалих у Корабельному районі - 10-річну дівчинку та її маму, які отримали контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-