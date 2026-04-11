Россия атакует общественный транспорт Херсона дронами — есть убитый и пострадавшие
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атакует общественный транспорт Херсона дронами — есть убитый и пострадавшие

Александр Прокудин / Херсонская ОВА
троллейбус
Read in English
Читати українською

В Херсоне россияне 11 апреля ударили из беспилотника по общественному и частному транспорту, в результате чего пострадали три человека. Также оккупанты ранили водителя троллейбуса, который тоже попал под дроновый удар.

Главные тезисы

  • Российские оккупанты атаковали общественный транспорт в Херсоне с помощью дронов, раневши трех человек.
  • Пострадавшие водители и пассажиры были госпитализированы с травмами в результате дроновых ударов.

Россия атакует общественный транспорт Херсона: есть раненые

Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Ярослав Шанько.

Сегодня российские террористы снова ударили из беспилотника по общественному транспорту. Около 11:00 в Корабельном районе под атаку вражеского беспилотника попал маршрутный автобус. Пострадал 42-летний водитель.

Отмечается, что сотрудники полиции доставили его в больницу. Предварительный диагноз — минно-взрывная травма и обломочное ранение грудной клетки. Из пассажиров за медицинской помощью на этот час никто не обращался.

В Херсонской МВА также сообщили, что сотрудники полиции доставили в больницу двух пострадавших в результате сброса врагом взрывчатки с дрона на авто в Корабельном районе. Мужчины 69 и 57 лет получили контузии, минно-взрывные травмы и обломочные ранения.

Предварительно угрозы жизни нет. Пострадавших дообследуют и оказывают необходимую медицинскую помощь.

Позже оккупанты ударили дроном по троллейбусу, водитель находится в крайне тяжелом состоянии.

Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Около 15:30 россияне атаковали с дрона троллейбус в Корабельном районе Херсона. "Скорая" доставила в больницу в крайне тяжелом состоянии водителя.

Александр Прокудин

Александр Прокудин

Начальник Херсонской МВА

В эти минуты медики борются за его жизнь, добавил Прокудин.

Позже стало известно, что водитель умер в больнице.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Авиация РФ бомбила Херсон — есть погибшая и пострадавший
Херсонская ГВА
КАБ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия атаковала остановку общественного транспорта в Херсоне — есть погибшая и раненые
Александр Прокудин / Херсонская ОВА
Херсон
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
4 человека погибли в результате атаки России на Херсон
Новая атака России на Херсон — что известно

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?