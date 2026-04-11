Россия атакует общественный транспорт Херсона дронами — есть убитый и пострадавшие

В Херсоне россияне 11 апреля ударили из беспилотника по общественному и частному транспорту, в результате чего пострадали три человека. Также оккупанты ранили водителя троллейбуса, который тоже попал под дроновый удар.

Россия атакует общественный транспорт Херсона: есть раненые

Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Ярослав Шанько.

Сегодня российские террористы снова ударили из беспилотника по общественному транспорту. Около 11:00 в Корабельном районе под атаку вражеского беспилотника попал маршрутный автобус. Пострадал 42-летний водитель.

Отмечается, что сотрудники полиции доставили его в больницу. Предварительный диагноз — минно-взрывная травма и обломочное ранение грудной клетки. Из пассажиров за медицинской помощью на этот час никто не обращался.

В Херсонской МВА также сообщили, что сотрудники полиции доставили в больницу двух пострадавших в результате сброса врагом взрывчатки с дрона на авто в Корабельном районе. Мужчины 69 и 57 лет получили контузии, минно-взрывные травмы и обломочные ранения.

Предварительно угрозы жизни нет. Пострадавших дообследуют и оказывают необходимую медицинскую помощь.

Позже оккупанты ударили дроном по троллейбусу, водитель находится в крайне тяжелом состоянии.

Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Около 15:30 россияне атаковали с дрона троллейбус в Корабельном районе Херсона. "Скорая" доставила в больницу в крайне тяжелом состоянии водителя. Александр Прокудин Начальник Херсонской МВА

В эти минуты медики борются за его жизнь, добавил Прокудин.