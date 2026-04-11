Россия атакует общественный транспорт Херсона дронами — есть убитый и пострадавшие

В Херсоне россияне 11 апреля ударили из беспилотника по общественному и частному транспорту, в результате чего пострадали три человека. Также оккупанты ранили водителя троллейбуса, который тоже попал под дроновый удар.
Главные тезисы
- Российские оккупанты атаковали общественный транспорт в Херсоне с помощью дронов, раневши трех человек.
- Пострадавшие водители и пассажиры были госпитализированы с травмами в результате дроновых ударов.
Россия атакует общественный транспорт Херсона: есть раненые
Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Ярослав Шанько.
Сегодня российские террористы снова ударили из беспилотника по общественному транспорту. Около 11:00 в Корабельном районе под атаку вражеского беспилотника попал маршрутный автобус. Пострадал 42-летний водитель.
Отмечается, что сотрудники полиции доставили его в больницу. Предварительный диагноз — минно-взрывная травма и обломочное ранение грудной клетки. Из пассажиров за медицинской помощью на этот час никто не обращался.
Предварительно угрозы жизни нет. Пострадавших дообследуют и оказывают необходимую медицинскую помощь.
Позже оккупанты ударили дроном по троллейбусу, водитель находится в крайне тяжелом состоянии.
Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
В эти минуты медики борются за его жизнь, добавил Прокудин.
Позже стало известно, что водитель умер в больнице.
