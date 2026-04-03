Авиация РФ бомбила Херсон — есть погибшая и пострадавший

Российские военные днем 3 апреля нанесли авиаудары по Днепровскому району Херсона, в результате чего погибла 60-летняя женщина, ранен мужчина.
Главные тезисы
- Российская авиация нанесла авиаудары по Херсону, приведшие к гибели женщины и ранению мужчины.
- Жертва бомбардировки - 60-летняя женщина, а также 44-летний мужчина с тяжелыми травмами.
Россия бомбила Херсон: есть жертвы
Отмечается, что обстрел произошел около 12:30.
Травмы, несовместимые с жизнью, получила 60-летняя горожанка, которая в момент "прилета" КАБов находилась в квартире.
По информации МВА, авиаударов было несколько. Известно об одном пострадавшем. 44-летний горожан получил минно-взрывную травму, обломочные ранения живота, грудную клетку, руки. Сотрудники полиции уже доставили его в больницу.
