Авиация РФ бомбила Херсон — есть погибшая и пострадавший

Российские военные днем 3 апреля нанесли авиаудары по Днепровскому району Херсона, в результате чего погибла 60-летняя женщина, ранен мужчина.

Россия бомбила Херсон: есть жертвы

Отмечается, что обстрел произошел около 12:30.

Травмы, несовместимые с жизнью, получила 60-летняя горожанка, которая в момент "прилета" КАБов находилась в квартире.

По информации МВА, авиаударов было несколько. Известно об одном пострадавшем. 44-летний горожан получил минно-взрывную травму, обломочные ранения живота, грудную клетку, руки. Сотрудники полиции уже доставили его в больницу.